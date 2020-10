Myrta Merlino vs Speranza/ “Dice di non uscire? Statevene a casa voi governanti!”

Myrta Merlino, nota conduttrice e giornalista di La7, famosa anche per essere la moglie dell’ex campione del mondo, Marco Tardelli, ha “mandato il governo a casa”. La presentatrice non ha infatti preso bene l’invito del ministro della salute, Roberto Speranza, di rimanere a casa. “C’è bisogno nelle prossime ore di ridurre le occasioni di contagio – le parole dell’esponente dell’esecutivo durante la diretta di ieri del programma DiMartedì – evitare uscite, spostamenti non necessari, e significa anche stare a casa il più possibile. Dobbiamo capire che ci sono attività essenziali che è giusto continuare e attività che ciascuno di noi può ritenere oggi meno indispensabili. Queste è giusto provare a rinviarle, per evitare che il contagio possa crescere nelle prossime settimane”. A queste dichiarazioni ha replicato così Myrta Merlino, aprendo la puntata di oggi di “L’aria che tira”, altro programma di punta di La7: “Conte in questo momento oscilla tra il fare tutto da solo e il delegare a regioni e comuni. Dall’altra parte, governatori e sindaci si lamentano ma poi non vogliono troppe responsabilità è il famoso scaricabarile. La mia paura è che il barile finisca in mano agli italiani”. Quindi la staffilata: “Speranza dice state tutti a casa, io dico a voi che ci governate che è meglio se state tutti voi a casa”.

MYRTA MERLINO VS SPERANZA E GOVERNO: MONTA LA PAURA E LA RABBIA

La paura cresce con l’aumento dei contagi, e di conseguenza aumenta anche il nervosismo, con lo spettro sempre più vicino di un nuovo lockdown generalizzato, in particolare in quelle regioni più a rischio, come ad esempio la Lombardia e la Campania, che da sole, nella giornata di ieri, hanno contato quasi 6.000 nuovi casi di coronavirus. E così che Myrta Merlino ha perso in qualche modo le staffe, temendo che alla fine questa situazione di crisi economica e sanitaria la paghino solamente gli italiani. Già ieri il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, durante l’informativa al Senato nello spiegare le nuove misure di restrizione, aveva annunciato “nuovi sacrifici per i cittadini”, aggiungendo però che una chiusura generale non era in programma. Il rischio di nuovi seri problemi sul lavoro, leggasi le casse integrazione ancora da pagare dell’estate scorsa, potrebbe palesarsi di nuovo, e questa volta potrebbe avere un effetto peggiore rispetto a quello della prima ondata.



