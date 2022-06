Myss Keta, chi c’è sotto la maschera/ Sorpresa sul palco di Love Mi?

Myss Keta la ritroveremo sul palco di Piazza del Duomo a Milano oggi 28 giugno per il concerto Love Mi organizzato da Fedez e J-Ax. Si tratta di un evento interamente benefico organizzato dal rapper milanese, nel quale si ritroveranno sul palco numerosi artisti e cantanti che si alterneranno per intrattenere il pubblico e cantare le loro canzoni più famose. Non sappiamo ancora con quali canzoni si esibirà Myss Keta e siamo molto curiosi di vedere la sua performance. Infatti, ogni volta che si esibisce propone al pubblico un vero e proprio spettacolo, intrattenendolo e facendolo cantare, ballare e divertire, dal momento che le sue canzoni sono ritmate, energiche e dinamiche, perfette per scatenarsi. Non vediamo l’ora, quindi, di assistere alla sua esibizione sul palco della Piazza di Milano e di ballare e cantare i brani che ci proporrà presi dal suo repertorio. Il concerto sarà trasmesso anche in diretta su Italia 1 a partire dalle 18.

Chi è Myss Keta? La sua storia

Myss Keta è una cantante italiana, generalmente rapper, dall’identità sconosciuta. Infatti, non sono conosciuti i dati anagrafici, né si è mai visto il suo volto completamente, dal momento che la sua caratteristiche principale è quella di indossare sempre occhiali da sole e maschera per coprire interamente la faccia. Negli ultimi anni con i suoi brani ha riscosso grande successo, probabilmente dato anche dal fatto che si presenta come un personaggio enigmatico che crea mistero e curiosità tra gli spettatori. Durante la sua carriera ha realizzato tre album in studio, il primo nel 2018 intitolato Una vita in Capslock, il secondo l’anno successivo Paprika e l’ultimo nel 2022 chiamato Topperia. Nel 2016 aveva realizzato una raccolta dal titolo L’angelo dall’occhiale da sera: col cuore in gola. Nel 2017 era stato pubblicato il suo EP Carpaccio ghiacciato e nel 2020 il secondo intitolato Il cielo non è un limite.

Ha realizzato numerosi singoli che vengono spesso usati nelle discoteche per ballare e far scatenare il pubblico. Ha partecipato anche a un programma televisivo intitolato Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, in coppia con la cantante Elodie.

Il video di Finimondo di Myss Keta

