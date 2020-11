Myss Keta, chi è?/ Dietro la maschera si nasconde…

Chi è Myss Keta e chi si nasconde sotto la maschera che ormai indossa da anni? La domanda impazza di continuo sui social e sul web soprattutto quando la rapper ha modo di apparire in televisione proprio come farà a Oggi è un altro giorno. Sarà nello studio del programma che proverà a raccontarsi in questo momento un po’ complicato per il mondo intero, un mondo che adesso è costretto a portare una maschera proprio come lei fa da anni per nascondere la sua identità. La sua provocazione e il suo modo di essere l’hanno portata lontano e lei stessa in un’intervista a Sky ha voluto sottolineare questo punto: “E comunque non trovi paradossale che sia stata proprio una maschera a farmi fare questo lavoro?”.

Myss Keta, chi è? Il volto e il nome della rapper mascherata…

Proprio il volto che si nasconde dietro quella maschera è di continuo interesse e in molti si chiedono quale sia il suo e quale sia il vero nome della rapper che è bravissima a mantenere l’anonimato (nella musica italiana solo Liberato ci riesce così bene evitando però le apparizioni in tv). Stessa risposta se vi metterete a cercare la sua faccia sui social perché Myss Keta si mostra sempre a volto coperto e nonostante le disparate pose che spesso sfoggia sul suo profilo Instagram, mai nessun indizio è riuscito a farci capire chi si nasconda dietro la maschera e, forse, nemmeno ci interessa più di tanto. Come lei stessa ha sottolineato più volte sembra che proprio la presenza della maschera permetta al pubblico e ai suoi fan di andare oltre l’aspetto e focalizzarsi sui suoi messaggi, mai banali.



