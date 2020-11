Myss Keta, chi è il fidanzato?/ Molti ex famosi ma oggi..

Chi è il fidanzato di Myss Keta? Al momento anche la sua vita privata è misteriosa, proprio come la sua identità sotto la maschera, e le uniche cose che sappiamo sono proprio quelle che ha rivelato la rapper (D’Alema che le spalma la crema solare compreso), ma qual è la verità sulla sua vita privata? Al momento sembra che la rapper non sia convolata a nozze o, almeno, al momento non è sposata. Non è che lei lo abbia mai confermato e nemmeno smentito così come ha fatto quando si parla di convivenza, anche in questo caso il mistero è assoluto anche se in molti la immaginano libera come l’aria proprio come le sue perfomance e le sue canzoni, ma una volta tolta la maschera Myss Keta fosse una donna normale?

Riguardo al suo passato Myss Keta ha spiegato: “La mia vita è una selva oscura in cui ho scelto di perdermi, frantumandomi e smarrendo definitivamente la retta via“ mentre quando è arrivato il momento di dire la sua sulla vita privata e sui suoi possibili fidanzati ha spiegato a Vanity Fair di aver avuto molti ex fidanzati ‘famosi’, alcuni dei quali uomini politici, anche questi misteriosi come i loro nomi. Non manca poi la battuta finale a Il Fatto Quotidiano: “Myss Keta è fidanzata? Con Gesù. Perché Madonna non stava con Jesus?” . La rapper sarà ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di Rai1 e a quel punto toccherà alla Bortone indagare sulla sua vita privata sperando di cavarne fuori qualcosa.



