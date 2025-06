Myss Keta, chi è la rapper milanese lanciata nel 2013? Non si conosce la sua identità, nascosta dietro una maschera: il successo e le collaborazioni

Personaggio misterioso, nascosto dietro una “bandana” sul volto per non mostrare la sua vera identità, Myss Keta è una rapper italiana, nata a Milano. Molto conosciuta e apprezzata sul panorama musicale, è diventata un’icona del rap in questi ultimi anni, pur senza rivelare chi sia davvero. L’idea di lanciare questa identità misteriosa sul panorama musicale nasce nel 2013 da un’idea del collettivo “Motel Forlaini”.

Non è chiaro, ancora oggi, chi si nasconda dietro la rapper, che nonostante album, singoli, concerti e featuring, non ha mai svelato la sua vera identità. Il suo primo singolo, “Milano, sushi & coca”, è stato un grande successo, nonostante le critiche rivolte all’artista per i contenuti provocatori proposti. Negli anni successivi Myss Keta ha continuato a pubblicare singoli e album, coprendosi sempre il volto con diverse bandane o veli.

La scelta di non rivelare mai il suo vero nome, dunque, è stata proposta dall’artista in forme diverse: cambiano le bandane, i veli, i modi di coprirsi, ma mai l’anonimato che Myss Keta ha deciso di perseguire fin dall’inizio della sua carriera, creando un alone di mistero intorno a sé.

Negli anni l’artista ha lavorato con tanti altri colleghi, come Elodie, Gabry Ponte, Mahmood, Gué Pequeno e la Dark Polo Gang, arrivando nel 2020 a condurre il Dopo Festival insieme a Nicola Savino, nel contenitore sanremese. Sempre al Festival di Sanremo 2020, Myss Keta ha accompagnato Elettra Lamborghini nella serata delle cover sulle note di “Non succederà più”.

Myss Keta, chi è: “Ascolto i miei desideri profondi”

Myss Keta, in una recente intervista rilasciata a “Rolling Stones”, ha raccontato: “Mi sono accorta che la cosa che mi soddisfa di più è ascoltare i miei desideri più profondi e cercare di esprimermi senza pormi limiti”.

Sulla vita privata di Myss Keta non abbiamo informazioni: la cantante, infatti, si cela dietro un’identità anonima e nascosta, che non ha mai rivelato fino a questo momento. Dunque, non conosciamo neanche nulla che riguardi la sua vita privata, che resta allo stesso modo segreta.