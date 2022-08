Myss Keta, “Finimondo” la hit estiva che non ti aspetti/ Perchè ha successo?

Procede a gonfie vele, musicalmente parlando, la stagione estiva di Myss Keta, che avanza incontrata con la sua “Finimondo”. Sui social e sulle spiagge italiane risuona la sua canzone che entra di diritto nelle hit di questa stagione balneare. Chissà se la cantante milanese si sarebbe mai aspettata una successo del genere, di certo era galvanizzata come non mai quando presentò il brano descrivendolo come “un incontro in riviera si trasforma in un weekend in stile ‘Paura e delirio a Las Vegas”. A giudicare dai numeri e dal gradimento del pubblico, Myss Keta ha fatto davvero centro.

Miss Keta, i cori sessisti hanno lasciato il segno?

Miss Keta sbarca al Tim Summer Hits per una serata all’insegna della musica e della leggerezza, si spera. Già perché nei gironi scorsi, la cantante ha vissuto un’esperienza piuttosto spiacevole durante un’esibizione live. Alcuni giovani e giovanissimi, infatti, hanno cominciato ad intonare un coro molto fastidioso che ha mandato su tutte le furie l’artista, al punto da richiamare l’attenzione dei buttafuori.

“Oh Myss Keta, portaci a pu**ane”, è stato il coro ripetuto diverse volte durante il live. Così all’ennesima provocazione la cantante ha deciso di fermarsi, appigliandosi all’ironia: “Chi si permette di dirlo, oltre ad essere infuocato con i miei occhi, lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore fegato e soprattutto la lingua, così che non possiate più dire queste pu**anate”.

Miss Keta scalpita per Tim Summer Hits

In realtà chi ha assistito alla scenetta descrive una Miss Keta esasperata, come si evincerebbe dal video di TikTok che in poche ore è diventato virale. In quel filmato una ragazza che ha visto il live ha documentato il triste siparietto. Ed è lì che la stessa spettatrice si è lasciata andare ad un commento su quanto accaduto: “A quanto pare qualcuno ha fatto partire il coro ‘Myss Keta portaci a pu**ane’ e lei si è infastidita, ma non sono sicura al 100% che fosse seria”. La cantante milanese adesso spera di mettere alle spalle questa spiacevole esperienza. Tim Summer Hits è l’occasione ideale per voltare pagina.

