Myss Keta, foto del suo volto/ Beccata sul set di Celebrity Hunted senza mascherina..

Svelato il volto di Myss Keta? Sembra proprio che il settimanale Vero sia in grado di mostrare il vero volto della misteriosa cantante mascherata. Niente di illecito, o quasi, visto che si tratta di una foto “rubata” non in una casa privata o in una situazione intima, bensì sul set di Celebrity Hunted, il reality Amazon di cui si sta girando la seconda stagione. L’artista che fino a questo momento si è mostrata sempre con un velo pronto a nascondere metà del suo volto, è stata beccato come una “comune mortale” con tanto di cappottino rosa, o quasi, capelli biondi lisci e stirati e poi l’immancabile mascherina come sistema di protezione individuale, almeno fino a che per bere qualcosa, non ha deciso di abbassarla.

Il vero volto di Myss Keta svelato da Vero con la foto sul set di Celebrity Hunted..

E’ a quel punto che il paparazzo ha scattato la foto del vero volto di Myss Keta, o presunto tale, senza occhiali da sole e mascherina pronti a celare la sua reale identità. E’ il settimanale “Vero” che oggi svelerà agli italiani quello che sembra essere il vero volto acqua e sapone dell’artista che ha più volte ribadito di indossare il velo solo perchè Myss Keta non è una persona fisica ma un progetto collettivo. In un’intervista al Corriere.It, aveva confidato: “Io sono performer e artista, ma Myss è un progetto collettivo in cui ciascuno ha un compito nel creare un pacchetto visivo e musicale”. Quale sarà la sua reazione adesso e quale quella dei fan? Siamo sicuri che sia proprio lei la donna ritratta nella foto?

