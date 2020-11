Myss Keta/ “Massimo D’Alema? Amanti, ora amici. Mi ha spalmato la crema in barca…”

Piccante a dir poco l’intervista rilasciata da Myss Keta Stefano Mannucci per il “Fatto quotidiano”. In questa la nota rapper italiana lancia scottanti rivelazioni su Massimo D’Alema, ex premier del quale parla in termini piuttosto intimi. “Massimo venne a trovarmi al soundcheck. Era uscito dal bosco. Era un mio concerto nel Lazio. Mi chiese di tornare a cantare lì”, esordisce Myss Keta, pizzicata dal giornalista che le chiede allora qualche dettaglio in più. Lei però li nega: “Queste sono storie personali tra ex marito e moglie”. “Sarà contenta la signora Linda. Non mi faccia prendere querele” implora allora il giornalista del Fatto, che le ricorda poi come di lui abbia parlato in termini di “amanti e ora amici, – e che – lui ci ha provato spalmandole la crema sulla barca a vela”. “Tutto agli atti. Di più non posso rivelare”, ha tagliato corto Myss Keta.

Myss Keta, il singolo ‘Due’ è dedicato a Massimo D’Alema?

A questo punto viene spontaneo al giornalista chiederle se il nuovo singolo Due sia ispirato proprio a Massimo D’Alema. Lei dichiara: “Siamo alle prese con un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell’ Occidente contemporaneo e la saturazione del mondo post-capitalista”. Sul finale dell’intervista da D’Alema Myss Keta è passata a parlare di un altro incontro con un ben noto Vip, stavolta della musica: “L’anno scorso ho passato una bellissima serata con Tiziano Ferro, mi ha confessato di essere un mio fan, abbiamo cantato insieme.” ha raccontato l’artista.



