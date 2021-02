Myss Keta sbarca nel mondo della moda/ A Milano presenta la sfilata Onitsuka Tiger

Myss Keta si conferma un’artista poliedrica e lo si capisce anche dal suo ingresso a piè pari nel mondo della moda. In vista delle sfilate per l’autunno inverno 2021, di scena in questi giorni in quel di Milano, la “misteriosa” cantante ha presentato la collezione in collaborazione con il noto brand giapponese Onitsuka Tiger. A lanciare lo show è stata la stessa Myss Keta, che attraverso un post su Instagram ha pubblicato una foto con tanto di diascalia: “Konnichiwa! Oggi la vostra tigre meneghina vuole presentarvi la nuova collezione fw21”.

Nel contempo la cantante ha anche pubblicato il video ‘Unfashionshow’, dove appaiono il ballerino Gabriele Esposito e l’artista Ozmo. La collezione è stata disegnata da Andrea Pompilio, e come si legge sull’agenzia Ansa, unisce un design minimalista a capi ispirati all’Himalaya e al trekking degli anni ’70; troveremo quindi capi d’abbigliamento come abiti, pantaloni, cappotti, gonne, in colore nylon nero e grigio piombo, con l’arancione, il giallo e l’azzurro neon.

MYSS KETA FRA LA SFILATA DI ONITSUKA TIGER E LE RIPRESE DI CELEBRITY HUNTED

Ci sono poi capi particolari, come ad esempio dei pile con intarsi in radzimir di nyol e piping a contrasto, di chiara ispirazione vintage; non può ovviamente mancare anche la classica tuta in acetato degli anni ’70, tornata molto di voga negli ultimi anni, rigorosamente con stampe di grafiche, in questo caso, quelle di Toyoki Adachi, direttore artistico di “nowartt”, marchio grafico tessile. Una Myss Keta impegnata su più fronti, e fra la musica e la moda anche la televisione. La cantante e deejay è infatti una delle protagoniste della prossima stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, il reality firmato Amazon, disponibile in esclusiva su Prime Video. Myss Keta fa parte di un cast di livello assoluto, a cominciare dalla conduttrice Diletta Leotta, passando per la cantante Elodie, in coppia proprio con la Keta, quindi Achille Lauro e Boss Doms, e infine, Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi. La seconda stagione uscirà quest’anno anche se al momento non vi è ancora una data ufficiale.



