Mystery 101: omicidi di carta/ Su Rai 2 il film con Jill Wagner

Mystery 101: omicidi di carta va in onda oggi, domenica 28 marzo, su Rai 2 alle ore 15:30. Si tratta del terzo episodio della serie tv Mystery 101, ideata da Robin Bernheim e Lee Goldberg e diretta da Andy Mikita. Il regista Mikita è un produttore televisivo canadese, attivo nell’industria televisiva e cinematografica per oltre 30 anni. Attivo del 1987 con 21 Jump Street, lavora per diverse serie tv fino al 1996. È noto soprattutto per il suo lavoro come regista e produttore per Stargate Atlantis e Stargate Universe.

Mystery 101: omicidi di carta, la trama del film

Nel terzo episodio della serie tv statunitense e canadese Mystery 101: omicidi di carta la docente, esperta di gialli, Amy Winslow (Jill Wagner), entra in gioco a causa della morte improvvisa di Betsy Crane, ospite di un festival letterario al college. Amy incontra il detective Burke (Kristoffer Polaha) quando l’uomo arresta il presunto omicida, Graham Winslow (Robin Thomas), quotato scrittore di best seller e padre di Amy. La professoressa farà di tutto per dimostrare l’innocenza del padre.

