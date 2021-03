Mystery 101: sipario mortale/ Su Rai 2 il film con Jill Wagner (oggi, 28 marzo)

Mystery 101: sipario mortale andrà in onda oggi, domenica 28 marzoì, su Rai 2 alle ore 14.00. Si tratta del secondo capitolo della serie televisiva statunitense e canadese Mystery 101, ideata da Robin Bernheim e Lee Goldberg, diretta da Blair Hayes e con protagonista la professoressa universitaria Amy Winslow, interpretata da Jill Wagner. Tra il giallo, il thriller e il poliziesco, Mystery 101: sipario mortale (Mystery 101: Playing Dead) è stato girato nel 2019.

Il primo episodio della serie tv è stato girato nel 2019 e, ad oggi, ne sono stati distribuiti cinque: Mystery 101; Mystery 101: Playing Dead; Mystery 101: Words Can Kill; Mystery 101: Dead Talk e Mystery 101: An Education in Murder.

Mystery 101: sipario mortale, la trama del film

Il secondo episodio della serie televisiva, Mystery 101: sipario mortale, racconta le vicende di un gruppo teatrale locale, che sta producendo una rappresentazione focalizzata su un mistero portato alla ribalta dalla docente universitaria esperta di gialli Amy Winslow (Jill Wagner), drammaturga della produzione. Tuttavia, mentre scrittura e sceneggiatura proseguono e prendono forma, accadono degli episodi piuttosto strani: si verificano diversi furti con scasso durante la notte presso gli esercizi commerciali a Maine Street ad Harrison, nella città di Washington e la detective della polizia locale, durante un inseguimento, perde i sensi e viene ricoverata in ospedale.

La situazione si intreccia con la produzione teatrale, Shadow of Death, e la vita della stessa Amy viene messa in pericolo. La professoressa quindi, con l’aiuto del detective di polizia Travis Burke (Kristoffer Polaha), indaga su quale attore della compagnia sia coinvolto in tutto questo. Cosa accadrà?

