Mystery 101/ Su Rai 2 il film con Jill Wagner (oggi, 29 marzo 2020)

Mystery 101 va in onda su Rai 2 per il primo pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, a partire dalle ore 14. Si tratta di un film televisivo che è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nell’anno 2019 con la regia che è stata curata da Blair Heyes la quale si è occupata anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questa pellicola sono presenti diversi attori e interpreti anche piuttosto famosi tra il pubblico italiano tra i quali ricordiamo Jill Wagner, Kristoffer Polaha, Preston Vanderlice, Andy Thompson e Sarah Dudgale.

Mystery 101, la trama del film

In Mystery 101 ci troviamo in una piccola cittadina americana dove vive una donna di nome Amy che si occupa dell’insegnamento nel locale liceo. Lei oltre a essere una bellissima donna e soprattutto ad essere particolarmente apprezzata per i propri metodi di insegnamento dispone di una sorta di dono che le permette sempre e comunque di capire il carattere di una persona e le sue esigenze, al primo sguardo. La sua esistenza si può dire certamente confortevole in quanto è ben felice delle occupazioni professionale che ha saputo trovare anche se per quanto concerne la sfera sentimentale al momento è piuttosto carente. Nella sua stessa cittadina arriva o per meglio dire viene trasferito il detective Travis. Un giorno Amy lo incontrerà per puro caso e si renderà subito conto di come l’uomo sia una persona piuttosto insicura. Incredibilmente la donna si renderà conto anche che Travis si è arrivato da una città dalle dimensioni molto più corpose rispetto a quelle della loro cittadina e che soprattutto è reduce da una devastante vicenda sentimentale. Infatti l’uomo sta cercando di ricostruire la sua vita dopo la drammatica separazione con la moglie che lui peraltro amava tantissimo e che probabilmente continua ad amare. La serenità e la tranquillità che solitamente vige nella cittadina viene improvvisamente spezzata da un incredibile fatto. Il corpo di un giovane ragazzo che peraltro è fidanzato di una delle allieve di Amy viene ritrovato senza vita nei pressi di un parco. Naturalmente le indagini per scoprire il nome dell’assassino vengono affidate al neo detective ma l’insegnante da sempre grande appassionata di gialli e misteri decide di occuparsi in prima persona anche per dare una mano alla propria allieva rimasta traumatizzata da questo genere di evento. Inoltre visto anche l’iniziale rapporto piuttosto contraddittorio con il detective l’insegnante vorrebbe riuscire ad arrivare prima di lui alla soluzione del caso per dargli una sorta di lezione. Tuttavia le cose andranno in maniera diversa con i due che se proveranno spesso e volentieri a collaborare e quindi avranno anche modo di trascorrere tanto tempo insieme il che permetterà ad entrambi di rendersi conto di come potrebbero formare anche una splendida coppia nella vita. Poco alla volta Amy e il detective riusciranno quindi a ricostruire i fatti accaduti e quindi capire chi sia stato irresponsabile.



