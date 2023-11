MYSTERY OF GENTLEMEN, CHI SONO FINALISTI TU SI QUE VALES 2023/ Acrobazie “pazzesche” anche in finale

I giovani talenti di Mystery of Gentlemen tornano a Tu sì que vales 2023 per provare ad ottenere il titolo di vincitore. Hanno le carte in regola, vista l’esibizione della finale, che ha lasciato a bocca aperta Maria De Filippi, ma stupiti anche Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, il quale si è lasciato andare ad una esclamazione «pazzeschi!». Infatti, ad un certo punto hanno fatto un salto da cinque metri.

«Provate a immaginare quanta disciplina ci vuole per non sbagliare nulla, lasciate stare la forza. Un bellissimo esempio per chi vuole dedicarsi ad una cosa difficile come questa», ha aggiunto Gerry Scotti al termine dell’esibizione di Mystery of Gentlemen nella finale di Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Riecco i giovani talenti di Mystery of Gentlemen a Tu si que vales 2023: con le loro acrobazie sono arrivati in finale

Questa sera, sabato 18 novembre, va in scena l’attesissima finale di Tu Si Que Vales 2023, e tra i concorrenti finalisti ci sono i talenti di Mystery of Gentlemen. Questo gruppo eccezionale, composto da giovani acrobati provenienti dalla Mongolia, ha catturato l’attenzione del pubblico e della giuria fin dalla sua prima apparizione, con la straordinaria abilità del trampolino di lancio che ha portato il gruppo direttamente in finale.

I Mystery of Gentlemen hanno lasciato tutti a bocca aperta con una performance unica, eseguito acrobazie impeccabili su sfere, senza avvalersi di alcun supporto. La loro esibizione è stata non solo una dimostrazione di grande talento, ma anche la riscoperta di un certo stile, di grazia, equilibrio e maestria tecnica. Nonostante qualche piccolo contrattempo sul palco, il gruppo è riuscito ha trasformato ogni errore in un momento memorabile, conquistando la giuria e il pubblico per l’accesso diretto alla finale.

I Mystery of Gentlemen preparano un’esibizione dalle mille emozioni per provare a vincere Tu si que vales 2023

I giudici (Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti) erano rimasti letteralmente stregati dai Mystery of Gentlemen e nelle considerazioni post-esibizione avevano ammesso di trovarsi di fronte ad un gruppo con capacità e abilità fuori dal comune. Il pubblico era stato altrettanto generoso con loro, non a caso li aveva premiati con il massimo dei voti. Ed è proprio questo riscontro unanime che ha spinto i Mystery of Gentlemen verso la finale di Tu si que vales 2023.

Una finale dove cercheranno di superarsi, con un’esibizione chi si preannuncia molto complessa e dalle mille emozioni. La competizione per il tutolo è agguerrita, ma questo gruppo ha tutte le carte in regola per provare a vincere. Ci riusciranno? Non resta che vederli all’opera per scoprirlo…

