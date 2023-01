Mzia Bakhtouridze, chi è/ Pianista diplomata al Conservatorio di Mosca

Mzia Bakhtouridze, chi è la pianista

La pianista Mzia Bakhtouridze sarò ospite di Roberto Bolle a Danza con me, in onda il 1° gennaio 2023 su Rai 1. Nata a Tbilisi (Georgia), nel corso della sua carriera si è esibita con partner di eccellenza internazionale come Ramon Vargas, Fabio Sartori, Marcelo Alvarez, Ildar Abdrazakov, Elina Garancha, Roberto Scandiuzzi solo per citarne qualcuno. Mzia Bakhtouridze ha conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio di Mosca e immediatamente ha iniziato a fare concerti nella sale più prestigiose dell’Unione Sovietica. Ha collaborato anche con la cantante lirica Elena Obraztsova e il direttore d’orchestra Yuri Temirkanov al Teatro Bolshoi.

Nel 1990, la pianista per affinare la sua arte si è trasferita in Italia, che è la sua casa ed è andata a perfezionarsi al Teatro alla Scala, diventando successivamente insegnante di musica. Questo le ha permesso di collaborare con illustri maestri d’orchestra come Dudamel, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Daniel Barenboim, Daniel Harding, Fabio Luisi, Nicola Luisotti…

Mzia Bakhtouridze, vita privata

Mzia Bakhtouridze ha vissuto circa vent’anni a Tbilisi, quindici anni a Mosca e poi trent’anni a Milano. L’artista è nata già con il destino segnato, sua madre faceva l’insegnante di musica e la scelta di diventare una concertista si respirava già nell’aria. È una donna molto riservata, non si sa molto della sua vita privata, è sposata, ha una figlia, non si conosce nemmeno la sua data di nascita. Non è attiva sui social network, su Instagram è seguita soltanto 499 follower e il suo ultimo post è del 2018.

Eppure ai suoi concerti partecipa molto pubblico e i biglietti vengono venduti in largo anticipo dalla data dell’evento. Questo a dimostrazione che il valore del suo talento si misura nella capacità di trasmettere emozioni e Mzia Bakhtouridze emoziona ad ogni concerto.

