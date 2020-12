N.A.I.P/ Batte Melancholia e sfida Manuel Agnelli con Milano Circonvallazione Esterna

N.A.I.P sfida Manuel Agnelli con Milano Circonvallazione Esterna

Cosa ne sarà di N.A.I.P? Il fiore all’occhiello della squadra degli Over di Mika continua ad essere amato ed idolatrato dai giudici, forse è l’unico che riesce a mettere tutti d’accordo, e dal pubblico che lo ha salvato giovedì scorso e che potrebbe fare lo stesso questa sera regalandogli l’accesso alla finalissima della prossima settimana. L’artista di Mika sta tenendo duro e questa sera dovrà esibirsi in una doppia manche, che prevede un solo eliminato, con tutto quello che questo significa per lo spettacolo e per lui chiamato a fare ogni volta cose nuove per continuare a stupire. Ci riuscirà anche questa sera? Per lui Mika ha scelto un grande amico e un volto noto di X Factor ovvero Elio. Al suo fianco N.A.I.P. si lancerà nell’interpretazione di Canzone Mononota, scelta dovuta soprattutto quando l’interprete ha fatto i suoi complimenti al concorrente di X Factor tramite messaggio. Nella seconda manche, se davvero l’artista calabrese ci arriverà, andrà in scena un vero e proprio colpo di scena perché il pupillo di Mika ha scelto Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours, proprio il gruppo che ha fondato e di cui fa parte Manuel Agnelli. Come reagirà il giudice esigente a questa nuova chiave di lettura del suo brano?

N.A.I.P ha battuto i Melancholia grazie ad Hell Raton

Sicuramente il giudice delle band non si è mai tirato indietro quando è arrivato il momento di giudicare N.A.I.P confermando la sua preferenza per lui e i complimenti per il suo estro e il suo genio creativo anche se lo apprezza molto di più in versione musicista che in quella teatrale come è successo in alcuni casi. Anche la settimana scorsa l’Over di Mika è stato riempito di complimenti soprattutto quando sul palco ha portato il suo inedito dal titolo Partecipo. Il primo a dirsi su di giri per quello che è andato in scena è proprio Hell Raton che vede in lui emozione ma anche innovazione e futuro. Lo stesso hanno fatto Manuel Agnelli ed Emma Marrone che ha parlato di una cosa complessa e anticonvenzionale che sicuramente convince. Mika chiude complimentandosi con il suo artista sempre coraggio e in grado di cogliere il bello della vita. NAIP arriverà in finale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA