N.A.I.P., Oh Oh Oh è l’inedito per il terzo live di X Factor 2020

N.A.I.P. è folle e non ha di certo bisogno di presentazioni, non al vasto pubblico che segue X Factor 2020 e che si è innamorato di lui sin dalle audizioni. L’artista continua a conquistare tutti con voce, movimenti e musica, e lo stesso farà questa sera salendo sul palco con un nuovo inedito da esibire per la felicità del suo giudice, Mika, che gli ha assegnato ‘Oh Oh Oh’. I due sono molto in sintonia e fino a questo momento è riuscito a rimanere lontano da eliminazioni e ballottaggio, ma cosa succederà questa sera? Mika pensa che lui voglia ricostruire il mondo alla sua maniera e giovedì scorso gli ha permesso di portare sul palco Bla Bla Bla di Gigi d’Agostino e su queste note ha raccontato la storia del mondo, la nascita, la guerra, la morte. Questa è la missione e lui l’ha portata sul palco in maniera davvero egregia con quella che sembrava una vera e propria pièce teatrale raccontando tutto con poche parole e tanto rumore per un’esibizione davvero storica sul palco di X Factor 2020.

Manuel Agnelli lo trova geniale, Mika vuole spingersi oltre con lui?

Ma come hanno reagito i giudici a tanta novità? Manuelito ha ammesso di essere senza parole perché è rimasto molto sorpreso, sicuro che questo percorso di X Factor 2020 farà molto bene anche se ha paura per gli effetti che potrà avere sulle nonne a casa. Manuel Agnelli conferma il suo interesse per lui, quella che ha portato sul palco è una commistione davvero molto bella ma lui lo preferisce nella sua versione musicista e performer, in quel caso è davvero unico: ‘io ti prendo sul serio come musicista’. Emma Marrone sa che N.A.I.P. ha portato sul palco un’idea molto complessa e il suo talento si è visto, c’era la personalità e l’ha fatta vedere. Mika ha chiuso il giro dei giudizi riempiendolo di complimenti perché sicuramente la sua impronta si vede ed è stato davvero eccellente.



