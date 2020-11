N.A.I.P. Over/ Con Bla Bla di Gigi D’Agostino al secondo live di X Factor 2020

N.A.I.P. con Bla Bla di Gigi D’Agostino al secondo live di X Factor 2020

N.A.I.P. canterà Bla Bla di Gigi D’Agostino nel secondo live di X Factor 2020, lui è il più fuori di testa di tutti quelli che sono passati nel programma e Alessandro Cattelan, da sempre padrone di casa, lo sa molto bene. Mika lo ha incontrato nel loft in settimana e ha deciso di metterlo alla prova assegnandogli un brano ‘sacro’, un brano che tutti riconoscono sin dalle prime note. Siamo sicuri che nella sua follia N.A.I.P. saprà portare a casa anche questo successo ma il pubblico lo apprezzerà nel suo essere sopra le righe? Sul palco del primo live ha portato il suo inedito ‘Attenti al Loop’ conquistando il presentatore ma poi anche i giudici che lo trovano davvero poco normale. Lui è ‘Nessun artista in particolare’, fa musica tra la libertà e la confusione, e il suo video di presentazioni lo mostra in tutta la sua follia piazzando diverse versioni del cantante che racconta come è nata la sua passione per la musica e da quando, a 16 anni, si è fatto regalare una chitarra.

N.A.I.P. conquista i giudici con Attenti al Loop

Mika lascia libero N.A.I.P. di esprimersi ma lo spinge davvero a non esagerare in alcune cose sfiorando il punk. Ma come hanno reagito i giudici alla sua prima esibizione ai live? Alla fine della sua performance Mika e Manuel Agnelli lo applaudono insieme. Manuelito lo trova un genio assoluto e chi dice che non è adatto a X Factor è folle e lo vuole in finale, lui è completo, è teatrale, ama i visual coordinati con la sua performance. Manuel Agnelli lo ama perché lo trova davvero anni ’20 ‘Stica*zi’, è intelligente e fa anche ridere, questo significa avere somma intelligenza. Emma Marrone è d’accordo con i suoi colleghi trovandolo davvero troppo geniale tanto da sembrare fuori contesto. Mika chiude ‘lui porta colore e questo è importantissimo, sono felice di averti con me, di imparare e di ridere con te’. Il successo è davvero assicurato per lui?



