N.A.I.P/ Sconvolge tutti con Amandoti e affronta la doppia manche a X Factor 2020

Storia d’Amore di Adriano Celentano e un nuovo inedito per N.A.I.P. in questa doppia manche a X Factor 2020

N.A.I.P è davvero in crisi. Non avrebbe mai pensato di dover tornare nel loft di X Factor 2020 senza Vergo e piange ancora per la sua uscita dal programma di giovedì scorso, per lui però è tornato il momento di rimettersi a lavoro sulla nuova puntata che lo vedrà protagonista in una doppia manche dopo il successo della scorsa settimana. Ad andare in scena sarà prima la cover di Storia d’Amore di Adriano Celentano, una canzone che, come lui stesso ha ammesso, ascoltava spesso in auto con suo padre e che ha sempre trovato davvero perfetta per via dell’arrangiamento e della voce usata dall’interprete che sembra facile ma non lo è. Naturalmente anche per N.A.I.P. è chiamato ad esibirsi con l’orchestra di donne che sarà ospite della prima manche e questo metterà ancora più in crisi la sua interpretazione solitamente molto elettronica. Se riuscirà a superare la prima manche, il musicista arriverà alla seconda dove ha deciso di portare un nuovo inedito dal titolo Partecipo convinto di voler e dover rischiare arrivati a questo punto ad un passo dalla finalissima. Ci riuscirà a superare questo doppio scoglio?

N.A.I.P. sconvolge con Amandoti di CCCP

La settimana scorsa a X Factor 2020, N.A.I.P ha conquistato tutti con una doppia manche da urlo a cominciare dal suo Attenti al Loop e finendo ad un’intensa e davvero sorprendente esibizione di Amandoti di CCCP. La sua esibizione ha colpito il pubblico a casa ma anche i giudici che sono rimasti davvero senza parole a cominciare da Manuel Agnelli che ha subito sottolineato come questa canzone poteva essere un possibile suicidio ma ha una sorta di disperazione dentro che pensava lo avrebbe fatto cadere e invece è stato davvero un grande. Complimenti anche da Hell Raton ed Emma Marrone e se il primo si è detto davvero sorpreso convinto che in ogni puntata lui aggiunga un tassello importante al suo percorso, la seconda non ha potuto far altro che confermare tutto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA