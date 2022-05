NABA/ Nasce il primo progetto di formazione universitaria in co-branding

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO annunciano la prima edizione del Master di I livello in Fashion Law che prenderà il via da ottobre 2022 con l’innovativa formula blended, prevedendo attività sia online, che si svolgeranno sulla piattaforma e-learning di UNINETTUNO, sia in presenza nel campus milanese dell’Accademia.

La moda e il tessile rivestono da sempre un ruolo trainante nel panorama economico italiano, rappresentando uno dei settori maggiormente globalizzati del nostro Paese e numerosi sono, naturalmente, i temi giuridici, economici e tecnologici legati ai processi, ai mercati e alla gestione del retail all’interno di uno scenario multidisciplinare e in continua evoluzione.

In quest’ottica, il nuovo Master, frutto della partnership tra due prestigiose realtà italiane nel mondo dell’Università e dell’alta formazione, si pone l’obiettivo di formare figure professionali che siano in grado di gestire in modo sistematico e trasversale le varie dinamiche di business, management legale, marketing delle filiere della moda e del tessile, a livello nazionale e internazionale, con una forte attenzione verso gli aspetti legati alla sostenibilità (ambientale, economica, socioculturale) e alla digitalizzazione.

Un percorso formativo intensivo che si articolerà in 6 moduli consentendo agli studenti di approfondire le proprie conoscenze attraverso l’alternanza di insegnamenti teorici e laboratoriali: si andrà dalla comprensione dei contenuti, dei linguaggi espressivi e degli strumenti propri delle diverse discipline che ruotano intorno al Sistema Moda allo studio delle principali forme di commercializzazione in termini di contrattualistica e tutela legale; dalla proprietà intellettuale alle dinamiche di marketplace digitale ed e-commerce fino alle nuove tecnologie della moda – con focus sui nuovi mercati digitali, il ruolo di NFT per la moda digitale e le più attuali sinergie della moda nel Metaverso e nella Realtà Virtuale – e all’evoluzione e applicazione della sostenibilità in termini di circular economy, rispetto per l’ambiente e supply chain.

La faculty sarà composta da docenti professionisti attivi nei settori moda e legale, capaci di apportare una prospettiva attuale e reale alle singole lezioni, e che saranno coordinati da Luca Belotti per NABA, Course Leader anche dei Bienni Specialistici in Fashion Design e in Textile Design dell’Accademia, con un approccio didattico volto ad analizzare in modo approfondito, innovativo e trasversale le diverse sfaccettature del Sistema Moda e Tessile e Francesca Maschio, Avvocato internazionale, Ricercatore di ruolo e Professore presso la Facoltà di Legge di UNINETTUNO, con una vasta esperienza internazionale nella negoziazione e redazione taylor made di contratti internazionali, proprietà intellettuale, diritto della moda, intelligenza artificiale, protezione dei dati e cybersecurity.

L’articolazione curriculare del Master intende formare risorse altamente qualificate che potranno operare in studi legali del settore moda e tessile, imprese, associazioni di categoria e istituzioni, nonché divenire Fashion coordinator, Consulenti di moda, Responsabili del controllo qualità e sviluppo di un prodotto e in generale in tutte quegli ambiti che compongono il fashion system e che richiedono un’accurata conoscenza degli aspetti legati alla sfera del diritto, dell’economia, della sostenibilità e del marketing, quanto mai attuali.

“Il nuovo Master in Fashion Law rappresenta un percorso formativo davvero unico, pensato per costruire un nuovo modo di immaginare la didattica in ottica blended, unendo l’innovativo modello di e-learning di UNINETTUNO con l’approccio ‘learning by doing’ distintivo di NABA che offrirà agli studenti l’opportunità di lavorare sul campo, all’interno dei laboratori dell’Accademia, per sviluppare pensiero critico, capacità di problem solving e competenze pratiche oltre che teoriche. Un dialogo che sono certo consentirà ai partecipanti di acquisire tutte le competenze imprescindibili nell’ambito legal di importanti realtà nazionali e internazionali nel settore moda e tessile, con un focus sulle tematiche più rilevanti dell’attualità, come la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.” commenta Donato Medici, NABA Managing Director.

“L’applicazione del modello di didattica a distanza della piattaforma dell’Università UNINETTUNO, che mette al centro del processo formativo lo studente seguito costantemente online da docenti/tutor, consentirà agli studenti del nuovo Master in Fashion Law di studiare on-line la parte teorica, senza più limiti di spazio, di tempo e di luogo da qualsiasi parte del mondo e di svolgere tutte le attività pratiche in presenza nel campus di NABA dove l’interazione umana sarà costantemente arricchita da studenti provenienti da diverse culture e con un profilo internazionale. È una nuova sfida per l’Università UNINETTUNO, anche quest’anno classificata tra le prime dieci università online d’Europa, che si accinge ad affrontare in collaborazione con NABA, riconosciuta per il secondo anno consecutivo da QS World University Rankings® by Subject come prima e unica Accademia di Belle Arti italiana tra le top 100 università al mondo in ambito Art & Design. Questo Master rappresenta una novità a livello internazionale e ha tutte le caratteristiche per diventare una realtà di grande successo.” commenta Maria Amata Garito Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.











