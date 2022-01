Nabila Ben Chahed, chi è la compagna di Pif/ La prima apparizione pubblica…

Mettiamo subito le cose in chiaro: buona parte delle notizie che troverai in rete su Nabila Ben Chahed, se non del tutto errate, sono quanto meno incomplete. Una cosa, di sicuro, è certa: Nabila è, dal 2018, la compagna di Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, regista, autore e personaggio televisivo, che ha da poco presentato l’ultimo film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”. La coppia ha una bambina. Proprio in occasione della Mostra del Cinema di Roma, Pif ha fatto la sua prima apparizione pubblica con la compagna. I due sono apparsi raggianti, mano nella mano e si sono scambiati un tenero bacio sulla guancia. Dopo la storia con Giulia Innocenzi e il chiacchierato flirt con Miriam Leone, Pif ha trovato la serenità e ha messo su famiglia con Nabila. Le informazioni che si trovano sulla relazione tra Nabila e Pif si fanno abbastanza confuse, complice una certa riservatezza della ex Iena sulla sua vita privata.

Su Wikipedia ci sono pochissime informazioni, “Attualmente impegnato con Nabila Ben Chahed, che non fa parte del mondo dello spettacolo, con la quale ha una figlia nata nell’estate 2020”, si legge sulla pagina dedicata a Pif. Schivo e lontano dai riflettori, Pif non ha mai parlato apertamente delle sue relazioni, ma qualche tempo fa aveva confessato di essere molto timido in amore: “Sono anaffettivo. Ho dei sentimenti, ma non li mostro Un’altra domanda che mi faccio, più passano gli anni, è: come fa la gente a stare insieme per quindici, vent’anni? Per me è inspiegabile. Non lo capisco. Stare insieme tanti anni con la stessa persona è un lavoro. Le persone cambiano. E poi un figlio di divorziati si fa più domande”.

Nabila Ben Chahed e gli scatti felici con Pif su Instagram

Nabila Ben Chaled è nata a Torino, anche se il nome tradisce origini medio orientali, oggi romana d’adozione come il compagno, lavora come collaboratrice della Onlus Refugees Italia. Su Instagram la giovane ha pubblicato foto dei “dietro le quinte ” dell’ultimo film di Pif che vede il protagonista Fabio De Luigi impersonare un imprenditore che, a causa della crisi, si ritrova a reinventarsi rider a cui si alternano a divertenti quadretti familiari, foto delle vacanze e, immancabili, foto della piccola Emilia e della gravidanza. Emilia è nata il 15 agosto del 2020, e la sua presenza accanto ai sorridenti genitori ci restituisce il quadro di una famiglia felice e in equilibrio tra il divertimento e l’impegno sociale. Il suo modo di porsi, il suo “personaggio” a tratti naïf, a fare da contraltare alle gravi questioni sociali e politiche di cui trattano le sue pellicole, lo ha reso negli anni uno dei registi più apprezzati in Italia.

