Nabucco - Il Libretto: Giuseppe Verdi lo scrisse nel 1842. Il grande successo dell'opera lirica: trama e protagonisti del libretto

Nabucco – Il Libretto: Giuseppe Verdi lo scrisse nel 1842

Nabucco è la terza opera lirica, scritta da Giuseppe Verdi nel 1842. Si tratta di quella più amata del grande scrittore italiano, il cui libretto ha preso come spunto quello di Temistocle Solera. Alla base della trama c’è un triangolo amoroso. Si tratta di una storia che fece appassionare i più all’epoca, rendendo il Nabucco fin da subito un grandissimo successo. I temi trattati sono infatti quelli che da sempre muovono il mondo: l’amore, l’invidia, la gelosia, le tensioni, l’amicizia, e così via. Come mostra il Nabucco – Il Libretto, sono tanti i passaggi significativi dell’opera che hanno appassionato il pubblico di allora. Parliamo, comunque, di un’opera che ha avuto un forte impatto anche per il contesto politico di quegli anni, caratterizzato da un fervore nazionale e da aspirazioni rivoluzionarie.

Ma cos’è il libretto dell’opera teatrale? Si tratta del testo verbale, in versi, dell’opera, che è stata utilizzata per la composizione, in questo caso da Giuseppe Verdi. Nel libretto del Nabucco, ad esempio, la scena I si svolge all’interno del tempio di Salomone. Tutti recitano in coro: “Gli arredi festivi giù cadano infranti, Il popol di Giuda di lutto s’ammanti!Ministro dell’ira del Nume sdegnato Il rege d’Assiria su noi già piombò! Di barbare schiere l’atroce ululato Nel santo delubro del Numetuonò!”.

Nabucco – Il Libretto: quali sono i personaggi principali dell’opera

Il libretto dell’opera di Verdi, il Nabucco, presenta non solamente la trama, i passaggi e i dialoghi, ma anche i personaggi principali dell’opera. Il protagonista è Nabucodonosor, interpretato dal baritono, che è il re dei Babilonesi. C’è poi Ismaele, il tenore nonché nipote del re. Ismaele è innamorato di Fenena, figlia di Nabucodonosor. Ci sono poi Abigaille, Zaccaria, Anna e tanti altri. Un’opera che ha conquistato gli spettatori in tutto il mondo, ottenendo applausi e a confronto pochissime critiche. Ancora oggi, a quasi duecento anni dalla stesura del libretto del Nabucco, l’opera continua a riscuotere un grande successo.