Nabucco, La Grande Opera all’Arena di Verona con Luca Zingaretti/ Diretta streaming Rai 3

Nabucco, La Grande Opera all’Arena di Verona: diretta streaming

Si chiude con Nabucco – in onda giovedì 4 agosto alle 21.20 su Rai 3 – il ciclo “La Grande Opera all’Arena di Verona”, che vede la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti che accompagna lo spettatore nella visione e nell’ascolto della celebre opera di Giuseppe Verdi. Ma quali sono i modi per seguire lo spettacolo?

Partiamo col ricordare che l’appuntamento con Nabucco è per stasera, giovedì 4 agosto, alle 21:20 su Rai 3. La TV non è però l’unico modo per seguire l’opera di Giuseppe Verdi, disponibile infatti anche attraverso RaiPlay (Clicca qui). Sulla piattaforma è dunque possibile seguire il Nabucco in streaming. Sempre su RaiPlay è possibile poi rivedere Carmen e La Traviata, i primi due appuntamenti de La Grande Opera all’Arena di Verona.

Nabucco, La Grande Opera all’Arena di Verona: i dettagli dell’opera di Giuseppe Verdi

Il Nabucco è una delle opere più note e amate Giuseppe Verdi, grazie anche alla meraviglioso canto “Va, pensiero“ e alle atmosfere risorgimentali. Tornando all’appuntamento di questa sera su Rai3, l’allestimento e i costumi dello spettacolo all’Arena di Verona sono firmati dal regista Arnaud Bernard che “riporta” Nabucco nel pieno del nostro Risorgimento. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona, Daniel Oren; maestro del Coro, Ulisse Trabacchin. Tra gli interpreti che il pubblico troverà sul palco citiamo: Sebastian Catana (Nabucco), Ewa Płonka (Abigaille), Francesca Di Sauro (Fenena) e Abramo Rosalen (Zaccaria), Samuele Simoncini (Ismaele). La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

