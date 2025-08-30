È uscito MONUMENTATA nuovo album di Nad Sylvan. Il talentuoso musicista svedese nei prossimi giorni sarà in tour in Italia con Steve Hackett.

Nad Sylvan è sicuramente il musicista prog più interessante apparso sulla scena internazionale negli ultimi dieci anni, merito della collaborazione iniziata nel 2013 con Steve Hackett, ex chitarrista dei Genesis. La sua discografia conta oltre trenta album anche grazie alle storiche collaborazioni con gli Agent Of Mercy e lo stesso Steve Hackett. Attivo sulla scena musicale svedese come tastierista e cantante di valore ha pubblicato da solista ben nove album: The Home Recordings (1995), The Life of a Housewife (1997) Sylvanite (2003) Unifaun (2008 con Bonamici) Courting the Widow (2015) The Bride Said No (2017) The Regal Bastard (2019) Spiritus Mundi (2021).

"Si stanno lasciando": dramma per la coppia più amata, arriva il fulmine a ciel sereno

La visibilità ottenuta con Hackett gli ha consentito di farsi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo per il talento e la grande generosità sulla scena e fuori. La sua produzione solistica negli ultimi anni ha avuto una impennata con album che meritano di trovare posto in ogni discoteca.

Il suo nuovo album MONUMENTATA da poco pubblicato per la Inside Out è ulteriore conferma della sua bravura. Abbandonata la trilogia di Vampirate, personaggio immaginario ed amatissimo dai fan, vira su un disco dalle tematiche personali.

Fedez e la foto con La Russa e Santanchè: "Faremo qualcosa di devastante"/ Il rapper sgancia la bomba

La mia personalità da vampiro è sparita, non mi interessa più. Voglio solo mostrare chi sono veramente. Questo album è molto più vulnerabile. Direi che circa il 75% dei testi parla direttamente della mia vita: sono io che racconto tutto, con il cuore in mano. È profondamente personale, e credo che questo troverà eco in molte persone. Dovrebbe essere così. È il lavoro che più mi rappresenta, la maggior parte delle canzoni trae spunto dalla mia vita, come un diario autobiografico. Rock duro, ballad, ti fa piangere e sorridere. (Nad Sylvan).

All’interno dell’elegante booklet appaiono foto di famiglia alla quale i testi sono certo riferimento. Colpiscono le frasi ad inizio album nel quale racconta la storia della sua famiglia. Figlio di un apprezzato tennista, dopo aver girato il mondo con i genitori per i principali tornei di tennis (US Open, Wimbledon, Monte Carlo,) si troverà a crescere in Svezia con la madre e i nonni causa l’alcolismo del padre.

Scaletta concerto Drake a Milano, 29 agosto 2025/ Tutte le canzoni e gli ospiti

Otto i brani proposti più il bonus track Unkillable.

Portentoso l’inizio con Secret Lover in gran spolvero la sezione ritmica composta da Marco Minneman alla batteria (Aristocrats, Steve Wilson etc), dal bassista Jonas Reingold, David Kollar e Randy Mc Stine alle chitarre, con Silvan impegnato alla voce, chitarra e tastiere. Rispetto agli altri album il ricorso ad ospiti è più limitato anche se brilla la presenza in più brani di musicisti del calibro di Nick Beggs e Tony Levin.

That’s No Me è una canzone molto pesante e aggressiva. C’è molto funk. È come se James Brown incontrasse i Deep Purple. È una canzone groovy, la adoro perché rappresenta molto del mio lato più heavy (Nad Sylvan).

That’s Not Me vede Sylvan alla voce, chitarre e tastiere; il tempo, l’uso della batteria e i suoni fanno venire in mente i migliori Gentle Giant. Ritmica di lusso con Tony Levin e Mirko De Maio, batterista italiano.

“Monte Carlo Priceless” è una storia interessante. L’intero album è in un certo senso un concept che ruota attorno ai miei genitori. Ho perso mia madre 16 anni fa e mio padre solo lo scorso luglio. Non lo conoscevo molto bene. Ma questo mi ha fatto pensare: ok, ora sono orfano. Non ho più genitori.

Mio padre era una stella del tennis negli anni ’50: ha giocato agli US Open, a Wimbledon, a Monte Carlo. Ed è qui che entra in gioco il riferimento a Monte Carlo. Mia madre era lì con lui e tutto il resto. Ma la canzone non parla davvero dei miei genitori. Sono stato semplicemente influenzato dal fatto di sapere che all’epoca facevano parte del quadro generale. (Nad Sylvan)

In Monte Carlo Priceless è Sylvan a farla da padrone, suona tutti gli strumenti con l’eccezione della batteria di De Maio. Il clima è rilassato, suono elegante, ottima l’interpretazione. Brano nato strimpellando la chitarra, nel titolo prende spunto dai giorni passati al prestigioso torneo. Pur nella consapevolezza di aver perso entrambi i genitori, Sylvan compone questa intensa ballad, da ascriversi fra i suoi brani migliori.

Flowerland conferma il clima musicale della precedente canzone, con una bella costruzione ritmica. Sylvan suona tutti gli strumenti incluso il basso. De Maio alla batteria, Randy McStine alla chitarra slide e Neil Whitford alla elettrica completano la line up.

In Wildfire appare come ospite al basso Nick Beggs amico di vecchia data accanto a Marco Minnemann alla batteria. Musicalmente è il brano più articolato, quasi una piccola suite. Belli i cori da parte del cantante svedese, eccellenti le orchestrazioni e le chitarre di Nad (molto lirico il suo solo), i suoni delle tastiere e il solo di synth ad opera di Lalle Larsson fanno respirare i climi prog anni ’70.

Proprio le sonorità prog aprono Make Somebody Proud, suono Hammond e chitarre ritmiche (suonate da Nad), ci riportano indietro negli anni fino all’arrivo del solo di chitarra (David Kollar). Presenti le belle voci di Jade Ell & Sheona Urquhart Smångsai. Jonas Reingold al basso e Felix Lehrmann (Marriage Material) alla batteria completano la line up del brano.

I’m Stepping Out è un richiamo a Vampirate. Nad suona tutti gli strumenti ad eccezione del violino (Joe Deninzon) e della batteria (Felix Lehrmann). Il brano è quasi liberatorio (… I’m coming out) molto bello ed aperto, di gran gusto l’arrangiamento.

“Monumentata” è una parola inventata. Ho perso i miei genitori e sapere che se ne sono andati e che probabilmente un giorno sarò il prossimo ad andarmene è monumentale per me. “Tata” significa padre in ungherese. Mio padre era per metà ungherese. Quindi ho semplicemente combinato queste due parole e ne ho creato una nuova. “Monumentata”, è la più toccante per me, perché parla di mio padre e del pessimo rapporto che avevamo.

Non abbiamo mai avuto modo di conoscerci veramente, ma ci siamo incontrati un paio di volte. L’ultima volta che l’ho incontrato è stato nove anni fa e prima ancora, brevemente all’Albert Hall. Quindi parla della perdita di qualcuno e della delusione. Ascolterete il testo e capirete. È bellissima ma molto inquietante. (Nad Sylvan)

Monumentata come racconta Sylvan è il brano più doloroso e rappresentativo dell’intero album, la sofferenza è palpabile nei testi come nel finale in cui invoca il padre (Oh Tata). L’esecuzione è a totale appannaggio di Sylvan (voce, cori, piano, tastiere, chitarra elettrica) supportato dal Tony Levin al basso e Felix Lehrmann alla batteria.

Un disco doloroso per certi versi, che racconta un vissuto difficile, pieno di ostacoli, fino alla consacrazione come artista e alla presa di coscienza della propria situazione familiare e personale. Album così personali a volte, possono sembrare fuori luogo; ma Nad, arrivato all’età di 66 anni, mostra coraggio nel mettersi a nudo, probabilmente, per riguardo delle persone che da anni lo seguono ammirati dalla sua bravura e generosità. Il nostro augurio è che il suo talento continui a regalarci album come questi che raccomandiamo “vivamente ai nostri lettori”.

Il consiglio è di ammirarlo dal vivo nell’imminente tour di Steve Hackett che lo vedrà in Italia nel prossimo mese di settembre a Milano (il 2), Vicenza (il 3), Macerata (il 5), Roma (il 6), Napoli (il 7), Palermo (il 9), Agrigento (10). Sarà anche l’ultima occasione per vedere all’opera il tastierista Roger King che alla fine del tour americano lascerà Hackett dopo venticinque anni di fruttuosa collaborazione.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI