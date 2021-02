NAD SYLVAN/ “Spiritus Mundi”: W.B. Yeats in chiave prog, l’anteprima

Dal 2014, anno in cui Nad Sylvan è entrato a far parte della band di Steve Hackett, in breve tempo è diventato uno dei beniamini degli appassionati di musica prog. Tre bellissimi album come COURTING THE WIDOW (2016), THE BRIDE SIDE NO (2017), THE REGAL BASTARD (2019) pubblicati a suo nome, ne confermano la statura di musicista e cantante originale.

Terminata la trilogia dedicata a Vampirate, personaggio di fantasia, che ha fatto da trait d’union dei succitati album, l’artista svedese sta per pubblicare il nuovo lavoro SPIRITUS MUNDI ispirato all’opera del premio Nobel irlandese W.B. Yeats.

La poetica, il misticismo, lo spiritualismo, che permeano l’opera di Yeats hanno spinto Nad Sylvan a riadattarne le liriche per questo nuovo progetto. E’ uscito proprio in questi giorni il video The Fisherman, ghiotta anticipazione del nuovo album.

“Nessuno è un profeta nella propria terra” – precisa Sylvan -. W.B Yeats, scrisse il poema “The Fisherman” nel 1914 dal quale ho preso spunto per scrivere questa canzone. In qualche modo, si sentiva frainteso dai suoi contemporanei, proprio come è successo a me crescendo in un mondo, a volte, meschino. Le poesie di Yeats sono piene di messaggi doppi e nascosti, questo ci è servito da guida anche per la realizzazione di questo video”.

Non ci resta che assaporare questa anteprima in attesa di ascoltare SPIRITUS MUNDI, già prenotabile, e la cui uscita è stata schedulata per il prossimo 9 aprile.

