Chi è Nada Bernardo, moglie di Giovanni Allevi: insieme con discrezione e riservatezza, i figli Leonardo e Giorgio.

Un legame speciale quello tra Giovanni Allevi e sua moglie Nada Bernardo; insieme non solo nel percorso artistico come continua fonte d’ispirazione ma soprattutto nei momenti difficili e tortuosi come la malattia che attanaglia l’artista. Anche lei condivide la passione per la musica, in particolare specializzata in pianoforte. Proprio il mondo delle sette note avrà forse contribuito a propiziare il loro amore; riservata, attenta alla cura del proprio privato, Nada Bernardo – moglie di Giovanni Allevi – vive con discrezione la bellezza del suo amore senza cercare l’attenzione mediatica.

Nonostante la riservatezza che riguarda entrambi sono note alcune tappe principali dell’amore che lega Giovanni Allevi e sua moglie Nada Bernardo. Poche notizie sulla genesi, sul primo incrocio di sguardi; certo è che si tratta di un amore viscerale e radice della splendida famiglia costruita con la nascita dei figli Leonardo e Giorgio. “Sono il mio rifugio, la mia Itaca”, ha sottolineato l’artista sottolineando l’importanza dei suoi affetti.

Gli amori di Giovanni Allevi: dalla moglie Nada Bernardo ai figli Leonardo e Giorgio

Il rapporto con i figli, oltre quello con la moglie Nada Bernardo, è stato in passato un focus importante per Giovanni Allevi nel merito della sua capacità di raccontarsi anche riguardo la sua vita. Non ha nascosto il rammarico, il senso di colpa per la lontananza dovuta all’attività professionale: “Il minimo che possa fare è dedicare a loro le mie composizioni, sfruttare i momenti insieme come ispirazione”. Parole che trasudano amore profondo, un attaccamento alla famiglia importante e sicuramente è impreziosito dal legame con sua moglie Nada Bernardo.