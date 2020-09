Nada Bernardo, moglie Giovanni Allevi/ “La famiglia è il mio rifugio”

Nada Bernardo è la moglie di Giovanni Allevi. Pianista, ma anche manager del marito, la signora Allevi si divide tra vita privata e professionale. Oltre a seguire la carriera del compositore, è anche mamma di due figli, Leonardo e Giorgio, nati proprio dal loro amore. Nonostante il grande successo ottenuto da Giovanni Allevi, della sua vita privata si sa davvero poco. Il pianista, infatti, non ama parlare molto della sua vita privata e sui social non condivide mai foto del suo privato. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, come si legge su Donna Glamour, Allevi ha dichiarato: “La mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca, spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e soprattutto cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai bimbi e magari cogliere in quel momento l’ispirazione per un brano musicale”.

NADA BERNARDO E GIOVANNI ALLEVI, UN AMORE LONTANO DAL GOSSIP

Tra Nada Bernardo e Giovanni Allevi c’è un amore che dura da tempo e che è stato coronato dal matrimonio e dalla nascita di due figli. Molto legati, sia nel privato che nel lavoro, la coppia non è mai stata al centro del gossip. Della signora Allevi si sa davvero poco e lo stesso compositore evita di rendere pubblica la sua vita privata. Su Instagram, infatti, si mostra sempre da solo o in compagnia di colleghi. L’amore, però, anche per Allevi, rappresenta il motore della sua vita e, il 14 febbraio 2019, in occasione di San Valentino, su Facebook, si è lasciato andare alla seguente riflessione: «Se amare ed essere amati sembra così difficile e complicato, non è colpa nostra! È il mondo in cui viviamo che ha perso la bussola. Buon Amore a tutti». Cliccate qui per vedere il post.



