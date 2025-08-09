Nada Cella, chi l'ha uccisa e perché? In attesa del nuovo processo questa sera a Dark Lines si parlerà della povera donna assassinata a Chiavari

Chi ha ucciso Nada Cella, e perchè? E’ quello che si cercherà di comprendere questa sera su Dark Lines, su Rai Due, quando verrà appunto approfondito la vicenda il caso della donna uccisa a Chiavari il 6 maggio del 1996, delitto rimasto di fatto irrisolto.

Dopo anni di indagine è arrivata una clamorosa riapertura del caso, e chissà che la giustizia non stia finalmente per arrivare. In attesa di novità e di possibili colpi di scena, ripercorriamo la storia di Nada Cella, segretaria di uno studio di un commercialista, che venne ammazzata proprio sul luogo di lavoro in provincia di Genova. Da cinque anni la donna lavorava per il dottor Marco Soracco ma la mattina del 6 maggio fu l’ultima: qualcuno suonò alla porta attorno alle ore 8:30, dopo di che la donna andò ad aprire e venne quindi aggredita brutalmente, colpita alla testa più volte con un oggetto che non è mai stato ritrovato in questi quasi 30 anni.

Attorno alle ore 9:10 Soracco arrivò in ufficio e si accorse di quanto accaduto, trovando Nada Cella agonizzante ma ancora in vita: vennero quindi chiamati i soccorsi che presero in carico la donna e la portarono all’ospedale San Martino di Genova dove purtroppo trovò la fine, morendo a seguito delle gravissime ferite riportate dopo la brutale aggressione.

NADA CELLA, LE INDAGINI INIZIALE SU UN POSSIBILE INCIDENTE

Come avviene per molti altri casi di cronaca nera, inizialmente si pensò ad un incidente al punto che la madre di Soracco inquinò di fatto le prove, pulendo il ballatoio di fronte all’ufficio. Solo in seguito gli inquirenti iniziarono a capire che Nada Cella non fosse caduta ma invece vittima di un aggressione mortale: ma da chi? Si ipotizzò fin da subito che la vittima avesse aperto ad una persona che conosceva, ma una volta spalancata la porta sarebbe stata immediatamente aggredita e colpita più volte anche quando a terra.

Si pensò quindi subito a Soracco, che aveva confidato qualche giorno prima ad un collega che “La segretaria se ne andrà via”, riferendosi forse ad una fine della collaborazione di lavoro con Nada Cella, ma dopo opportune verifiche la posizione del commercialista venne archiviata.

NADA CELLA, LA FIGURA CONTROVERSA DI ANNALUCIA CECERE

L’attenzione si spostò quindi su Annalucia Cecere, considerata sempre invidiosa di Nada Cella e che avrebbe quindi potuto ucciderla per prendere il suo posto e che si sarebbe anche infatuata di Soracco. Anche per lei la posizione venne stralciata ma anni dopo il suo nome tornò negli incartamenti, soprattutto a cominciare dal 2021 quando venne attenzionato lo scooter che aveva all’epoca Annalucia Cecere.

Non emerse nulla ma poco dopo, nel 2023, alla Cecere (che si è sempre dichiarata innocente) venne notificato l’iscrizione sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, dopo la testimonianza di una donna che inizialmente era stata ritenuta marginale. A gennaio 2024 è arrivata quindi la chiusura delle indagini e il rinvio all’udienza preliminare e il resto è storia di questi giorni: a breve si celebrerà un primo processo per l’omicidio di Nada Cella, chissà che dopo tutti questi anni non si scoprirà la verità.