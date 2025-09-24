A IgnotoX si parla dell'omicidio di Nada Cella e in collegamento vi era Sabrina Franzone, colei che ha fatto riaprire il caso. Parla anche Soracco

Nel corso del talk di La7, IgnotoX, si è trattato il caso di Nada Cella, la giovane ragazza uccisa misteriosamente nel 1996, il cui assassino non è mai stato ritrovato. Negli ultimi mesi è però giunta la clamorosa svolta, con Anna Lucia Cecere che andrà a processo, accusato appunto di aver ammazzato Nada Cella forse per gelosia.

A far riaprire il caso è stata la criminologa e avvocato Sabrina Franzone, che collegò dei bottoni rinvenuti in casa della stessa Cecere a quelli ritrovati vicino al corpo della vittima: “Un caso che poteva essere chiuso già 30 anni fa? Temo proprio di sì – replica la Franzone – è esattamente così. Purtroppo c’è stato questo corto circuito e quindi la polizia non ha saputo di questo sequestro che era stato disposto dai carabinieri nell’abitazione della Cecere. Lì vennero rinvenuti questi cinque bottoni sostanzialmente identici a quello che era stato trovato sotto il corpo di Nada Cella agonizzante”.

Quindi ha raccontato un po’ la vicenda: “Anche Soracco (il datore di lavoro di Nada Cella, trovata morta in ufficio ndr) e la madre inizialmente sono stati indagati, poi imputati per favoreggiamento nei confronti della Cecere e false informazioni al pubblico ministero. Poi la Bacchioni per questioni di età è stata, diciamo, estromessa dal processo, ritenuta non in grado di seguirlo, ma rimane l’accusa nei confronti di Soracco in particolare perché ha, sebbene sempre saputo del coinvolgimento della Cecere, ha taciuto e in alcun modo non ha collaborato con gli investigatori dell’epoca e nemmeno con gli investigatori dal 2021 in poi”.

NADA CELLA, FRANZONE: “EVIDENZE CHE SORACCO E CECERE SI CONOSCESSERO”

Secondo la Franzone vi sono evidenze che Soracco e la presunta assassina si conoscessero all’epoca dei fatti: “Sì, si conoscevano ma nel ’96 il nome della Cecere Soracco non lo fece mai e per via di quel corto circuito di cui abbiamo parlato la polizia non approfondì in alcun modo l’eventuale rapporto. C’è un dettaglio che è abbastanza importante che risulta poi nel 2021, quando le indagini furono riaperte e fu possibile recuperare tutte le bobine delle vecchie intercettazioni del ’96. In quelle intercettazioni la figura della Cecere o il coinvolgimento della Cecere fu molto evidente e ne parlarono la mamma di Soracco e la zia di Soracco, una signora che chiamò la mamma di Soracco per dire che quella mattina lei l’aveva vista che era sporca di sangue”.

Si tratta del riferimento ad una famosa intercettazione in cui una donna, la zia appunto di Soracco, raccontava di aver visto questa ragazza, forse la Cecere, sporca di sangue mentre si allontanava in motorino dall’ufficio di Soracco la mattina dell’omicidio di Nada Cella. Pino Rinaldi, il conduttore di IgnotoX, chiede quindi come mai c’è sempre stato questo atteggiamento omertoso verso la Cecere: “È uno dei perché di questo processo – replica la Franzone – Soracco dice di non essere lui l’autore dell’omicidio, dice di non avere visto nessuno. Chiunque nella sua posizione, soprattutto nella sua posizione di persona indagata, avrebbe dovuto avere interesse a che venissero seguite altre piste oltre a quella nei confronti suoi. Eppure ha fatto di tutto perché la Cecere proprio scomparisse, non emergesse mai. Evidentemente la ragione che lo ha portato al silenzio era ancora più importante di quella di eventualmente subire un procedimento penale”.

NADA CELLA, LE PAROLE DI SORACCO E DELLA VICINA DI CASA DELLA CECERE

Ignoto X ha parlato proprio anche con Soracco, che ha spiegato: “Attualmente c’è la questione della accusa di favoreggiamento nei confronti, appunto, della presunta colpevole. In precedenza avevo avuto l’avviso di garanzia per omicidio volontario durato 14 mesi, poi è stato archiviato e adesso mi ritrovo col favoreggiamento”. Sul giorno dell’omicidio di Nada Cella: “Sono sceso come era una mattinata qualsiasi di lavoro e entrando in studio sembrava tutto a posto e vado nella stanza di Nada, l’ho trovata in una pozza di sangue. Prima cosa che ho fatto è chiamare il Pronto Soccorso”. E ancora: “La Cecere è stata conoscenza superficiale, conosciuta come fidanzata di un ragazzo che conoscevo e abitava a 50 m da casa mia, quindi qualche volta la vedevo, ma nulla di più”.

Infine la vicina di casa della Cecere: “Io all’epoca dei fatti ero la vicina di casa della Cecere e quella mattina lì che poi è successo il fatto io l’ho vista uscire dal cancello col motorino presto. Era una persona strana, molto strana perché poi raccontava quello che le veniva bene. Per conto mio era irascibile. Se la contraddicevi o se, insomma, le cose non le andavano come diceva lei, si innervosiva subito. Un sabato mi aveva chiesto se avevo un vestito da prestarle per andare a ballare e io l’avevo. Le dico, ‘Ma come ci vai a Uscio? Perché è lontano’. E mi fa: ‘Eh, ci vado col dottor Soracco’. E invece lui diceva sempre che non la conosceva sta Cecere”.