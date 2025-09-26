Omicidio Nada Cella, nuova udienza processo: il marito di Annalucia Cecere in aula la difende, spiegando che non è violenta. Gli altri testimoni

NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI NADA CELLA

Il marito di Annalucia Cecere, imputata per l’omicidio Nada Cella, ha parlato in aula per rispondere alle domande delle difese e dell’accusa. Quest’ultima ritiene che la donna abbia ucciso la segretaria del commercialista Marco Soracco (lui invece a processo per favoreggiamento) per prenderne il posto.

Lorenzo Franchino in aula ha spiegato, come riportato dal Secolo XIX, che la moglie gli riferì di essersi recata solo una volta nello studio del commercialista, quando si occupava della vendita delle polizze assicurative, perché voleva “piazzarne una anche a lui“. Inoltre, ha negato che la moglie abbia mai insultato davanti a lui la madre di Soracco, che inizialmente era finita a processo per favoreggiamento, per poi uscirne per la sua incapacità ad affrontarlo.

L’uomo ha raccontato che la frequentazione con Cecere è iniziata nel ’97 e che non parlarono molto della morte di Nada Cella. Ad esempio, le raccontò che c’era stata una perquisizione, “ma che tutto si era risolto“. Infatti, la donna fu indagata per pochi giorni.

COSA HA DICHIARATO IL MARITO DI ANNALUCIA CECERE

Non se ne è saputo più nulla fino al 2021, quando ci fu la convocazione della polizia per informarla della riapertura delle indagini. In aula è stato il pm a tirare in ballo la questione della mendicante, che pochi giorni dopo l’omicidio Nada Cella riferì agli investigatori di aver notato una donna sporca di sangue mentre usciva dal portone dello studio del commercialista proprio la mattina del delitto. A tal riguardo, però, il marito di Annalucia Cecere assicura che la moglie gli ha sempre detto di non ricordarsene.

Per quanto riguarda i tratti caratteriali della moglie, Franchino ha assicurato che non ha mai avuto sfoghi violenti né è stata mai protagonista di gesti rabbiosi nei suoi confronti o con il loro figlio. Eppure, ci sono intercettazioni in cui è stato minacciato violentemente e insultato: quando sono state ricordate queste intercettazioni, il marito dell’imputata ha spiegato che il figlio aveva danneggiato un mobile di notte e la moglie si era arrabbiata, ma non aveva mai dato in escandescenza.

C’è poi un’altra intercettazione in cui Cecere minacciava di andarsene e che avrebbe fatto una brutta fine, parole che sono state giustificate dal marito, secondo cui veniva accusato di difendere il figlio e che ci fu una crisi tra loro. “Abbiamo avuto un momento difficile, ma si è risolto e stiamo ancora insieme“. In aula ha parlato anche un uomo che ebbe una relazione sentimentale con l’imputata cominciata due settimane prima dell’omicidio Nada Cella.

PROCESSO NADA CELLA, GLI ALTRI TESTIMONI

Alexandre Vernengo ha raccontato di essere stato chiamato dalla donna dopo la perquisizione della polizia e, alla domanda se c’entrasse qualcosa con il delitto, lei avrebbe risposto con risentimento: “Ma stai scherzando“. Inoltre, ha negato l’allontanamento per via dell’omicidio. Tra i testimoni intervenuti in aula anche la professoressa Rossella Levaggi, che è stata compagna di ballo del commercialista e lo accompagnò alla cena sociale della scuola di ballo, mentre un’altra persona sosteneva di averlo visto con Cecere prima del delitto.