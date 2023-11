Nada compie 70 anni/ Dal retroscena sull’esordio al marito Gerry Manzoli: “Con lui mi sono buttata”

Nada Festeggia 70 anni: la gloriosa carriera della cantante

L’Italia festeggia Nada Malanima nel giorno del suo settantesimo compleanno. La cantante, protagonista di lunga carriera musicale iniziata negli anni ’60, è una delle artiste italiane più amate. Nel corso degli anni Nada ha attraversato svariati stili e generi musicali, spaziando dalla musica leggera a quella popolare italiana, e ha ottenuto successo sia a livello nazionale che internazionale. Il grande pubblico avuto l’occasione di apprezzare Nada sin dalla sua prima esibizione al Festival di Sanremo del 1969, quando una giovanissima, allora 15enne cantante portò quello che sarebbe diventato uno dei suoi cavalli di battaglia Ma che freddo fa. Altro brano iconico di Nada è Amore disperato, presentato al Festivalbar del 1983, diventato subito un successo e che ha contribuito a consolidarne il successo.

Nel corso del tempo, l’artista ha continuato a pubblicare album e a esibirsi in svariati concerti ed eventi. La sua carriera non si limita solo alla musica, Nada ha anche recitato in alcuni film e programmi televisivi, dando prova della sua versatilità. Nada negli anni ha scelto di imprimere alcuni dei suoi progetti all’estero, motivando così la sua decisione in una intervista concessa a Rolling Stone: “Questo mi ha dato un senso di libertà ancora maggiore. Forse influisce psicologicamente il fatto di essere fuori dal mio Paese, ma non è solo questo: mi piace anche come si lavora in Inghilterra, è tutto bene organizzato, con orari precisi, si percepisce che chi hai attorno sa cosa deve fare e questo mi dà sicurezza. In più mi sento meno sotto gli occhi della gente e sarà per il nome che porto, ma a me piace essere niente”.

Nada e l’amore con Gerry Manzoli

Non solo il successo artistico in Italia e fuori, Nada è riuscita negli anni a ritagliarsi spazio anche per la vita privata. È celebre l’amore tra Nada e Gerry Manzoli, leader de I Camaleonti. “Sono pietre miliari sul cammino, gli incontri”, ha raccontato Nada nel corso di un’intervista concessa nell’ aprile 2018 a Io donna. “Ne sono certa non sento di aver mai scelto niente tra le cose fondamentali che mi sono capitate: io sono sempre stata scelta. Come se qualcuno da lassù avesse detto ogni volta: ‘lei’. Certo, poi mi sono messa a disposizione, perché io mi butto, d’istinto”.

E così la cantante si è tuffata a capofitto anche nella relazione con Gerry nel momento in cui entrambi erano popolarissimi. Gerry Manzoli all’epoca era considerato il cantante più bello dei Camaleonti e il suo fascino non passò inosservato agli occhi della cantante. Dopo il matrimonio, i due hanno messo al mondo figlia, Carlotta, oggi direttrice di produzione nel mondo del cinema.











