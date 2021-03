Nada, La bambina che non voleva cantare/ Trama: dalla campagna al successo

Nada – La bambina che non voleva cantare: anticipazioni 10 marzo

Mercoledì 10 marzo, in prima serata, Raiuno trasmette Nada – La bambina che non voleva cantare. Il film racconta la storia di Nada, una ragazza toscana cresciuta in campagna e dotata di un dono straordinario, la sua voce, con cui conquista il successo quando era giovanissima. Il film per la regia di Costanza Quatriglio è liberamente ispirato a Il mio cuore umano di Nada Malanima (Edizioni di Atlantide) ed è interpretato da Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggia-ni, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e con Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mora.

Nada, grazie al suo inconfondibile timbro, diventa una vera icona della musica italiana a soli 16 anni. Sale per la prima volta sul palco del Teatro Ariston partecipando al Festival di Sanremo nel 1969 con la canzone “Ma che freddo fa”. La canzone non vince, ma diventa un vero tormentone. Nada torna a Sanremo nel 1971 e trionfa conquistando un successo memorabile diventando una star non solo in Italia.

La storia di Nada

Nada è una bambina che vive nella campagna toscana dei primi anni Sessanta insieme a nonna Mora, alla sorella Miria, al padre Gino che è un uomo buono e silenzioso e a mamma Viviana. La donna soffre spesso di crisi depressive che le impediscono di avere un rapporto sereno con la figlia. Nada cresce con il dono di una voce bellissima di cui presto si accorge Suor Margherita. La bambina, pur non volendo, si convince che, solo cantando, riuscirà a far stare bene la madre e a renderla felice. Nel sentire la voce di sua figlia, Viviana riacquista la voglia di sorridere. La bambina, di fronte alla felicità della mamma, capisce che cantare le permetterà di avere al proprio fianco la mamma. Ben presto, la voce unica di Nada conquista l’Italia. La bambina che non voleva cantare e che avrebbe voluto tenere per sè la sua “vocazione” diventa, seppur giovanissima, una star della musica italiana facendo i conti con l’amore tormentato di sua madre e con una vita totalmente diversa da quella che aveva condotto fino a quel momento.



