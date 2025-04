Nuova stagione di Matrimonio a prima vista in partenza questa sera su Real Time: uno dei programmi più curiosi della televisione italiana dove delle coppie decidono di sposarsi al buio, con la speranza di poter stare insieme per tutta la vita. Questo succede davvero raramente perché la maggior parte dei partecipanti decide di divorziare. Comunque sia tra gli esperti, oltre a Mario Abis e Andrea Favaretto, c’è anche la sessuologa e la psicoterapeuta Nada Loffredi.

Chi sono Sara e Nicola, coppia di Matrimonio a Prima Vista 2025/ La famiglia come valore in comune

Ma chi è l’esperta del suddetto programma? Classe 1969, vive a Roma, e ha una laurea in Psicologia Clinica con il massimo dei voti. Attualmente insegna presso l’Università Sapienza di Roma, ed è anche consulente editoriale su Dea by Day (De Agostini) e ha pubblicato un libro dal titolo Parliamo d’amore.

Nada Loffredi, esperta di Matrimonio a prima vista: cosa si sa della sua vita privata

Nada Loffredi è una degli esperti di Matrimonio a prima vista su Real Time ovvero colei che contribuisce all’abbinamento delle coppie che si ritrovano all’altare dall’oggi al domani, con un carico di aspettative non indifferente. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più su di lei: il suo cv è davvero molto ricco, basti pensare che è stata consulente editoriale per diversi siti e progetti formativi.

Concorrenti Matrimonio a prima vista 2025: chi sono?/ Le coppie e le presentazioni dei sei single

Della sua vita privata non si sa molto: quel che si sa è che è sposata e ha due figli. Di recente ha pubblicato un libro dal titolo che non lascia spazio all’immaginazione: Le dimensioni non contano. In passato ha anche spiegato come mai tanti matrimoni non sono destinati a durare: perché vengono a mancare i pilastri fondamentali come “impegno e responsabilità reciproca, intimità psicologica ed eros e passione”.