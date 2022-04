NADA OVCINA, MOGLIE DI GIANNI NAZZARO/ “Dopo la sua morte è un vuoto continuo”

La prima separazione arrivò a causa dell’unione tra il cantante e un’altra donna. Come raccontò Nada Ovcina: “Quando Gianni ritornò da me, dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”.

Nada Ovcina e Gianni Nazzaro, il matrimonio poco prima della morte

Nada Ovcina e Gianni Nazzaro si sono poi sposati una seconda volta, dopo aver trascorso insieme gran parte della loro vita. Dopo essere tornati insieme, i due hanno vissuto anni difficili, nei quali Gianni aveva anche perso un rene. Era il 15 settembre 2016 e i due erano in Francia quando furono coinvolti in un terribile incidente stradale: per il cantante le conseguenze furono peggiori rispetto alla moglie. Nada gli rimase accanto sempre, in quell’occasione e nel corso della malattia: all’attore venne infatti diagnosticato, negli anni a venire, un tumore ai polmoni.

Il tradimento dopo il primo matrimonio è stato un duro colpo ma Nada è riuscita ad andare avanti e a riaccoglierlo con sé: “Quando lui è tornato a casa, è andato tutto bene, ha sempre avuto il suo punto di riferimento su di me, anche durante l’assenza. L’ho perdonato? Non l’ho mai condannato, non avevo nulla da perdonare. La gelosia è un atto di egoismo, se tu vuoi bene a qualcuno e questa persona ha piacere di fare un qualcosa anche a tuo scapito…”. Il secondo matrimonio è arrivato pochi giorni prima della morte, come ha raccontato Nada: “Lui stava male, era finito in ospedale, quindi ad un certo punto mi disse che dovevamo sposarci. Alle 3 di notte sono andato a trovare quattro testimoni, un malato ed altre tre persone trovate per caso, e qualcuno in Comune, e ci siamo sposati in ospedale tre giorni prima di morire”.