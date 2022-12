Nada Ovcina, moglie di Gianni Nazzaro: “Senza più denaro per pagare i suoi debiti”/ “La sua malattia…”

Nada Ovcina a Pomeriggio 5: “I soldi di Gianni Nazzaro? Usati per pagare i suoi debiti”

Nada Ovcina, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, torna a parlare di suo marito Gianni Nazzaro e chiarisce la sua situazione economica. Qualche tempo fa la donna ha rivelato di essere rimasta senza denaro al punto tale da dover chiedere aiuto agli amici del marito per poter pagare poi il suo funerale. La stessa D’Urso si chiede come sia possibile che, dopo tanti anni di lavoro del marito, oggi lei non abbia nulla; la Ovcina spiega di aver dovuto far fronte ai debiti di Nazzaro.

Nada Ovcina, vedova Gianni Nazzaro "900 multe? Mai usato il suo pass disabili"/ "Non sporcate la sua memoria"

“Tutti i soldi che io ho guadagnato li ho dovuti spendere per pagare i suoi debiti e curare la sua malattia. – ha spiegato Nadia Ovcina – Purtroppo alla fine non c’è rimasta una lira e per pagare il suo funerale sono dovuti intervenire amici come Pippo Baudo, Sandro Giacobbe, Costanzo, Pinuccio Pierazzoli che ha pagato la cremazione… Gli hanno dato la possibilità di avere un funerale dignitoso.” ha spiegato.

Nada Ovcina fermata con pass disabili Gianni Nazzaro revocato/ Ha 900 multe da pagare

Nada Ovcina: “In una barca di debiti. Oggi cerco di…”

Nada Ovcina è entrata nel dettaglio, ricordando quando Gianni la lasciò per un’altra donna. Fu proprio allora che, stando ai racconti, l’uomo si è notevolmente indebitato: “Quando è tornato a casa dopo la sua ‘biricchinata’ – è andato a vivere con un’altra donna – è tornato a casa con tanti debiti, ha finito i soldi con l’altra. Ora ho dei debiti e sto cercando di organizzare qualcosa per organizzare una tournee con i successi di Nazzaro.” ha infine spiegato in diretta.

LEGGI ANCHE:

GIANNI NAZZARO, COM'È MORTO/ Moglie: "Soffocato tra le mie braccia ma non per tumore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA