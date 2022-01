Nada Ovcina, moglie Gianni Nazzaro “Dolore incredibile”/ Fredella “Ricordalo sempre”

Nada Ovcina, moglie di Gianni Nazzaro, è stata ospite stamane negli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele: “Un dolore indescrivibile, più tempo passa e più diventa difficile, uno all’inizio non realizza, vivi uno choc. Non eravamo due persone, eravamo una sola. Decidevamo insieme, stessi gusti e stesse idee”. Wilma Goich, presente in studio, commenta: “Gianni non era solo suo marito, era anche suo figlio”. Nada Ovcina e Gianni Nazzaro si sono sposati due volte, fra cui l’ultima volta in punto di morte: “Quando lui è tornato a casa, è andato tutto bene, ha sempre avuto il suo punto di riferimento su di me, anche durante l’assenza. L’ho perdonato? Non l’ho mai condannato, non avevo nulla da perdonare. La gelosia è un atto di egoismo, se tu vuoi bene a qualcuno e questa persona ha piacere di fare un qualcosa anche a tuo scapito…”.

Eleonora Daniele: “Io non la penso così, così come quasi ogni donna, però…”. Poi la moglie di Gianni Nazzaro ha aggiunto: “La sua carriera era in discesa perchè era gestito molto male, mi sono dato moltissimo da fare, doveva uscire un nuovo disco per il suo compleanno ma purtroppo non ce l’ha fatta”. Sull’ultimo periodo: “Lui stava male, era finito in ospedale, quindi ad un certo punto mi disse che dovevamo sposarci. Alle 3 di notte sono andato a trovare quattro testimoni, un malato ed altre tre persone trovate per caso, e qualcuno in Comune, e ci siamo sposati in ospedale tre giorni prima di morire”.

NADA OVCINA, IL RICORDO DI GIANNI NAZZARO. FREDELLA: “FATE TANTO TENEREZZA”

Su Gianni Nazzaro è intervenuto anche Francesco Fredella, noto giornalista e collega, che ha commentato, proprio sul matrimonio con Nada Ovcina in punto di morte: “Avete coronato il vostro sogno d’amore in tempo, tre giorni prima, forse il rammarico è non aver festeggiato un evento così bello. Eravate una sola persona come hai detto tu poco fa e fa tanta tenerezza, è un’istantanea dell’amore e davvero Nada devi ricordarlo sempre ai giovani, Gianni Nazzaro è stato un interprete formidabile della musica anni 70, poi ha avuto un momento di discesa ma non ha mai perso la voglia di rimettersi in gioco”. Nada ha poi svelato: “Ho trovato un fan di Gianni che ha una voce molto simile a lui, si chiama Antonio e abbiamo intenzione di organizzare una tournée”.

