Nada, ecco la storia vera che ha ispirato il biopic 'La bimba che non voleva cantare': diretto nel 2021 da Costanza Quatriglio, racconta di quando...

Nada, chi è la cantautrice e protagonista del biopic “La bimba che non voleva cantare”, in onda su Rai 1, e cosa sappiamo della sua storia vera? Questa sera, infatti, a partire dalle ore 21.30, la programmazione estiva della rete ammiraglia del servizio pubblico riproporrà il film per la tv del 2021 diretto da Costanza Quatriglio e dall’omonimo titolo: questa sorta di biopic, infatti, è basato non solo sulla vita e gli anni giovanili della cantante toscana Nada Malanima, ‘accompagnandola’ idealmente fino al suo debutto sul palcoscenico del Festival di Sanremo, ma è pure ispirato all’autobiografia, intitolata “Il mio cuore umano”, che l’artista originaria di Rosignano Marittimo (Livorno) ha scritto per raccontare una storia molto toccante.

E, in attesa di rivedere questo film in cui Tecla Insolia interpreta Nada adolescente, e Carolina Crescentini è sua madre (Viviana Fenzi: parliamo di lei e del marito in un articolo a parte, NdR), scopriamo chi è Nada e com’è approdata nel mondo della musica.

Per raccontare la storia di Nada, la bambina che non voleva cantare, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare agli Anni Cinquanta, in Toscana, dove la futura artista era nata in provincia di Livorno: figlia di Gino Malanima e Viviana Fenzi, si può dire che il suo percorso nel mondo della musica fosse già tracciato. Infatti, come raccontato dalla stessa cantante se il padre era un clarinettista, fu la madre a sceglierle quel nome così originale dopo che una zingara, ancora prima della sua gravidanza, le aveva letto la mano predicendole la nascita di una figlia che non solo avrebbe avuto successo ma pure viaggiato molto.

Non solo: pare che i medici avessero assicurato alla signora Viviana che non avrebbe potuto avere figli… “Non so se la storia sia vera. Mi piace pensarlo” aveva raccontato a proposito della zingara e del destino scritto in quel nome.

NADA, “UNA VOLTA UNA GITANA PREDISSE A MIA MADRE CHE…”

Cresciuta in una famiglia non certo ricca (il padre era un contadino, sua madre vendeva invece polli), Nada è sempre stata una bambina un po’ introversa ma con un grande dono, ovvero quella voce che ammalierà non solo il pubblico ma anche colleghi e produttori discografici: da qui l’ingresso nel mondo dello spettacolo a soli 14 anni grazie all’intuizione di un talent scout che le fece fare a Roma un’audizione, brillantemente superata. Tutto bene? Nì, perché la piccola Nada pare non fosse entusiasta e nonostante le si spalancarono poi anche le porte del Festival di Sanremo, nel 1969, partecipando col brano “Ma che freddo fa”. Ma cos’era successo? A raccontarlo, dopo tanti anni, è la diretta interessata: “Salivo sul palco spaurita. Anzi, ero terrorizzata. Non capivo perché dovevo esibirmi davanti a tanta gente” aveva confessato Nada spiegando il motivo per cui lei, a differenza di tante giovani promesse del mondo della musica di ogni epica, proprio non voleva cantare.

“Cantavo, uscivo dal palco, vomitavo e rientravo. Avevo anche smesso di mangiare” ricorda Nada di quegli anni, una situazione che l’aveva portata alla decisione di rescindere il contratto con la sua casa discografica. Sarà soprattutto l’incontro col suo conterraneo Piero Ciampi (1934-1980) e il quale scrisse per lei tutti i testi del suo terzo album, emblematicamente intitolato “Ho scoperto che esisto anch’io”, che Nada rinacque. “Con lui due anni folli, dissoluti, meravigliosi”. Nel mezzo, la vittoria del Festival di Sanremo nel 2021 e più di venti album, senza contare la sua produzione come scrittrice dato che l’oggi 71enne artista, sposata oramai dal 1973 con Gerry Manzoli (“Lui si è dedicato totalmente a me”, aveva detto a proposito dell’uomo che ha un passato come musicista, NdR) e da cui ha avuto la sua prima e unica figlia Carlotta, oggi 50enne, ha all’attivo ben sei libri.