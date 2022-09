Nada super ospite al Festival di Sanremo 2023?/ “Amadeus la vuole all’Ariston”: l’indiscrezione

Nada super ospite al Festival di Sanremo 2023? Il desiderio di Amadeus

Mancano ancora molti mesi al Festival di Sanremo 2023 eppure come è ben noto Amadeus è già al lavoro. Il conduttore e direttore artistico della prossima edizione della celebre kermesse canora ascolta canzoni e progetta, sognando di portare sul palcoscenico dell’Ariston grandi Big, sia in gara che come ospiti. E proprio parlando di questi secondi il settimanale Oggi lancia un’indiscrezione secondo la quale Amadeus avrebbe un sogno: arruolare Nada tra gli ospiti del prossimo Festival.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 si sarebbe messo sulle tracce della celebre artista, sperando di riuscire a portarla sul palco dell’Ariston. Sarebbe un grande colpo per Amadeus che, a quanto pare, ha una grande stima ed ammirazione per Nada; d’altronde l’ultima volta che Nada si è esibita all’Ariston era il 2019.

Festival di Sanremo 2023: i possibili Big in gara

Quelle che al momento circolano sul prossimo festival di Sanremo sono soltanto delle indiscrezioni. L’unica certezza al momento, oltre la conduzione di Amadeus, è la presenza al suo fianco di Chiara Ferragni per la prima e l’ultima serata della kermesse. Non mancano voci sui Big che vedremo in gara il prossimo anni, tra i quali c’è l’ex Amici, Annalisa, l’ultimo classificato a Sanremo 2022 (reduce da un grande successo estivo con ‘La dolce vita’) Tananai, il poeta urbano campano Rocco Hunt e si parla anche del ritorno di Al Bano Carrisi. Altra indiscrezione, infine, annuncia addirittura il possibile ritorno di Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston, questa volta nelle vesti di Big in gara.

