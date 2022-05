Nadana Fridrikhson vs Floris “La vostra tv mi censura!”/ Poi è scontro con Parenzo…

Fra gli opinionisti e i giornalisti ospiti nella puntata di ieri del programma di La7, DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, vi era anche la collega russa Nadana Fridrikhson, che ha fatto sorridere tutti i presenti dicendo di venire censurata. Il conduttore pone una domanda alla stessa giornalista inerente la guerra in Ucraina, e lei replica: “Lei dà la possibilità di parlare o no? Non mi permette di rispondere alle domande e poi mi fa subito un’altra domanda a metà delle frasi…”.

Giovanni Floris replica con una risata per poi cercare in qualche modo di spiegare il perchè dell’interruzione, ma la giornalista russa non ne vuole sapere: “Se lei non mi permette di rispondere io a questo punto la considero come una censura televisiva, se a voi non interesse la mia opinione…”. Gli ospiti in studio sono quindi scoppiati a ridere, ovviamente una risata amara, al che Giovanni Floris ha aggiunto: “Ridono perchè c’è la censura in russa e già il fatto che io la faccio parlare significa che questa censura qui non c’è”, ma la giornalista non ci sta: “Lei non mi permette di parlare”.

NADANA FRIDRIKHSON E LO SCONTRO CON PARENZO

Nel corso della serata c’è stato anche un battibecco fra la stessa Nadana Fridrikhson, e il giornalista David Parenzo: “Ormai cara signora conosciamo lo strumento della propaganda il richiamo al nazismo, non ci crede nessuno, le voglio dire di più, oggi è la giornata mondiale della libertà dell’informazione, e l’occidente è questo studio televisivo variegato dove si confrontano opinioni diverse, celebra la giornata invitando persino lei, questa è la democrazia che noi vogliamo salvaguardare, sia ben inteso”.

Quindi David Parenzo ha proseguito: “Un talk show in Russia non sarebbe possibile, ed è inutile che lei provi a dimostrare il contrario perchè ormai lo sappiamo, li seguiamo i dibattiti che avvengono nelle vostre tv, nella migliore delle ipotesi i giornalisti vengono uccisi o incarcerati ma la domanda è fino a che punto vi spingerete. L’obiettivo principale era il Donbass, ma avete fin dall’inizio provato a cacciare ed uccidere Zelensky, avete bombardato Kiev e state bombardando tutta lUcraina, se il vostro obiettivo era tutelare la minoranza filorussa del Donbbas, perchè continuate una guerra cercando di conquistare tutta l’Ucraina?”. La replica della giornalista: “Questa è una bugia, è un fake, lei non sa niente”.

