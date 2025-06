Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Nadia Battocletti si è distinta conquistando l’argento nei 10mila metri: “Mi sembra di vivere un sogno“, aveva detto ai suoi fan dopo il trionfo come mezzofondista. La sua è una vita fatta di sacrifici, di emozioni forti e impegno, elementi che la portano oggi ad essere un’atleta ammirata da molti italiani e non solo. La gara ai giochi olimpici era stata perfetta, con dieci decimi di secondo mancanti per vincere l’oro, ma quello che conta è che ancora una volta ha battuto il suo personale record. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Partiamo dalla famiglia. Classe 2000, Nadia Battocletti nasce in provincia di Trento e subito si distingue come mezzofondista grazie al padre Giuliano che è un ex maratoneta e che oggi ha deciso di allenarla per tutte le sue gare. La madre, invece è di origini marocchine e si chiama Jawhara Saddougui. Anche lei le sta vicino supportandola ed esultando insieme a lei per ogni traguardo conquistato. Poi c’è il fidanzato Gianluca Munari, con il quale intrattiene una relazione riservatissima senza essere in nessun modo esposta al gossip.

Nadia Battocletti, come si sono conosciuti lei e il fidanzato Gianluca Munari

Campione e maestro di sci, Gianluca Munari è il fidanzato di Nadia Battocletti e da buon sportivo che si rispetti, non perde nemmeno una gara della compagna. Non si sa un granchè sulla loro storia d’amore, dato che questa parte della loro vita hanno sempre deciso di mantenerla privata senza farsi intaccare dai pettegolezzi. Si sa solo che grazie ad un’amica in comune, i due si sono conosciuti nel 2022 e che da quel momento non si sono più separati. Persone vicine alla coppia li descrivono come pazzamente innamorati e con le stesse passioni: entrambi non perdono l’occasione di andare in montagna a camminare. Gianluca Munari è ufficialmente un insegnante di Sci dal 2019 e si è laureato in Economia.