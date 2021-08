Nadia Bengala, candidata a Roma/ “Virginia Raggi mi piace, ma il M5S sta sbagliando”

Tanti i volti noti che stanno animando le comunali di Roma in vista delle votazioni del prossimo ottobre, e fra questi anche quello di Nadia Bengala, ex Miss Italia che si è candidata con l’attuale sindaco della capitale, Virginia Raggi, e con il Movimento 5 Stelle. La 59enne, più bella d’Italia nel 1988 (prima eletta con il televoto), da tempo sognava di entrare in politica, e ha colto l’occasione al volo in vista appunto delle amministrative romane. «Ci siamo conosciute a una cena elettorale – racconta Nadia Bengala sull’incontro con la Raggi ai microfoni del Corriere della Sera – dove lei parlava e le persone potevano rivolgerle delle domande, ma io ero già una sua sostenitrice. Ci sono alcune cose del M5S che non mi piacciono, mentre non c’è nulla che non mi piaccia in lei».

Quindi Nadia Bengala specifica: «Ultimamente il Movimento mi ha molto delusa, in particolare per alcune posizioni che trovo incoerenti. Non sono d’accordo con questi sbarchi continui di centinaia di persone che dobbiamo mantenere e fanno soltanto danni… Non sono razzista, tutt’altro, mio padre è sempre stato esterofilo… ma quando un fenomeno diventa un eccesso che danneggia l’Italia… Aiutiamo queste persone nel loro Paese, facciamo investimenti… Se ne può parlare, ma quello che sta succedendo non mi piace». L’ex Miss Italia racconta di essersi avvicinata al Movimento 5 Stelle nel 2012, sperando nel cambiamento, e invece: «Il punto è che troppa gente aveva paura, tanti non hanno osato e non si è arrivati all’esplosione di cambiamento che avremmo voluto, si è dispersa l’energia degli inizi…».

NADIA BENGALA: “VIRGINIA RAGGI HA RESISTITO A TUTTI GLI ATTACCHI”

Il giudizio resta comunque positivo, come già spiegato sopra, verso Virginia Raggi: «Quando Raggi fu eletta, all’inizio non ero totalmente entusiasta. La vedevo spaesata e pensavo: “Una persona normale, pulita, la mangeranno viva…”. Un po’ è stato così, ma lei ha resistito a tutti gli attacchi con determinazione e spirito di sopportazione. Sta facendo bene il suo lavoro, ma i media fanno passare il messaggio che sia incompetente… Sfido chi l’ha preceduta, cosa hanno fatto?».

Quindi Nadia Bengala conclude spiegando cosa le piacerebbe fare per Roma in caso di elezione: «Se potessi, vorrei dare una mano nella cultura e nello spettacolo. Raggi è stata criticata per non aver organizzato molti eventi, io ne ho realizzati parecchi con la mia società e ho anche scritto format per la tv insieme con un amico: prima li hanno bocciati, ma poi li hanno prodotti senza nemmeno apportare troppe modifiche…».

