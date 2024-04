Nadia Bengala e il dramma della figlia Diana Schivardi: “Arrestata di nuovo”/ “Continua a fare uso di droghe”

Nadia Bengala, ex Miss Italia, choc sulla figlia Diana: “La sua vita è un disastro”

Questa sera in seconda serata su Rai2 andrà in onda Storie di donne al bivio il programma di Monica Setta. E tra gli ospiti ci sarà l’ex Miss Italia Nadia Bengala per parlare del dramma della figlia Nadia Schivardi. La ventottenne ha avuto una vita tutt’altro che facile, sin da giovanissima è finita nel tunnel della droga ed un paio di anni fa è stata arrestata per furto. Di recente, appena uscita da un clinica per disintossicarsi, è stata colta in flagranza di reato mentre tentava di rubare un auto. Su questa accusa Nadia Bengala ha voluto fare alcune precisazioni.

Innanzitutto ha spiegato che la figlia Diana si trovava in ospedale dov’era stata sedata e doveva essere tenuta sott’occhio, la ragazza però sarebbe riuscita a uscire e non sapendo cosa fare, colpa un po’ dei farmaci ospedalieri e delle sostanze di cui fa uso, sarebbe entrata in un’auto che ha trovato aperta. E poi Nadia Bengala ha difeso la ragazza: “Era in stato confusionale, girava lì intorno, non sapeva cosa fare e si è infilata in una macchina che ha trovato aperta. È arrivato il proprietario, così si è infilata in un’altra… È accusata di tentato furto, furto con cosa? Con le chiavi di casa con cui provava ad accendere le auto?”.

Nadia Bengala confessa: “Mia figlia ha sofferto la mancanza di una figura paterna”

Durante l’intervista sconfortata e amareggiata, Nadia Bengala ha ripercorso la varie tappe della vita della figlia Diana, incolpandosi per averla fatta crescere senza un padre: “Lei è cresciuta con me, mi sono separata dal padre che aveva quasi 4 anni. Sono stata abbastanza da sola. Ha cominciato a essere un po’ più ribelle crescendo, do la colpa anche a me, forse troppo severa, si sentiva repressa da molte cose. Me l’ha anche detto: ‘Ora mi devo rifare, stavo sempre a casa a studiare’. Ma non è che la obbligassi. Ha avuto delle sue fasi, si creava dei complessi…”.

Poi c’è stato un grave incidente ad una gamba che ha distrutto il sogno di Diana di continuare a danzare e diventare una ballerina. Ed una storia d’amore con un uomo molto più grande di lei quando aveva solo diciott’anni. Ed infine l’ex Miss Italia ha ammesso: “Negli ultimi tempi la sua vita è un disastro ha un’insofferenza a qualsiasi cosa tu le possa dire. Se ho visto della droga a casa: io so che lo fa. Prima era molto più equilibrata. Ho capito che per lei è un rifugio. Lei dice che vuole curarsi, poi in altri momenti no. Lei ora è a piede libero in attesa di processo”.











