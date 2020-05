Nadia Bengala multata durante consegna spesa solidale/ “Farò ricorso!” ma Perrone…

Pubblicità

L’ex Miss Italia Nadia Bengala è intervenuta oggi a Storie Italiane per raccontare la sua vicenda personale. L’attrice e showgirl ha raccontato di essere stata vittima di una multa di oltre 500 euro mentre si recava in soccorso di una persona in difficoltà, precisamente mentre era in procinto di consegnare una spesa solidale in compagnia del marito Alessandro. Prima di poter raccontare la sua vicenda, l’avvocato ospite in collegamento con la trasmissione ha spiegato che occorre “dare riscontro oggettivo a questo stato di necessità, proprio o altrui, ma ci deve essere una ragione effettiva da addurre come prova”. In merito alla multa da 530 euro ha spiegato che questa sarebbe stata eseguita “perchè era con l’uso di una vettura” e che “se c’è lo stato di necessità la multa decade quando si va ad impugnare”. La parola è poi passata all’ospite in collegamento che ha raccontato l’accaduto: “Mi sono recata a Ladispoli, tutto nasce da una telefonata che mi segnalano di una persona che aveva bisogno di mangiare, di una spesa, perchè non aveva più soldi”, ha esordito Nadia Bengala a Storie Italiane. Un amico di questa persona bisognosa, essendo anche lui anziano e sprovvisto di mezzo, non poteva soddisfare le sue esigenze quindi l’ex Miss con il compagno si sono offerti di fare la spesa e consegnarla. Tuttavia sarebbero stati fermati tre volte: la prima da una pattuglia di polizia municipale della zona. “Ci fa l’autocertificazione e si complimenta per il bel gesto. Ci dicono che va bene e ci fanno i complimenti”, ha spiegato la Bengala. La seconda volta però sono stati fermati dalla polizia stradale che “ci ha detto che non erano tenuti a confrontarsi con la municipale”. Infine è stata fermata una terza volta ma anche in questo caso sono stati entrambi fatti passare con autocertificazione.

NADIA BENGALA MULTATA DURANTE CONSEGNA DI UNA SPESA SOLIDALE

Angelo Perrone, anche lui in collegamento con Storie Italiane, ha commentato in modo critico il racconto di Nadia Bengala: “Il gesto è bellissimo ma avrei avuto le dovute precauzioni, come andarci in due, certo il gesto è bellissimo ma immagina se tutti noi ci fossimo mossi da casa a portare qualcosa a persone che non rientrano tra i parenti”, ha contestato Perrone. La Bengala ha comunque asserito che presenterà un ricorso: “Io certo che contesterò la multa, ci hanno poi fermato la terza volta e hanno dato valenza alla prima autocertificazione, io e il mio compagno andiamo insieme al lavoro…”, ha aggiunto cercando di giustificarsi dopo le critiche di Angelo Perrone. I fatti raccontati dalla ex Miss Italia risalgono allo scorso 18 aprile come spiega il sito Unfoldingroma.com che riporta le parole della stessa protagonista: “Per loro la spesa solidale ad una donna che era in condizioni disagiate e non riusciva ad acquistare beni primari per sopravvivere, non costituiva una necessità”.



