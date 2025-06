Chi è Nadia Bertorello, moglie di Nino Benvenuti: i due furono amanti nel 1967 ed ebbero una figlia. Poi il nuovo incontro nel 1997 con le nozze

Fu una storia travolgente, un grande amore, degno della sceneggiatura di un film, quello tra Nadia Bertorello e Nino Benvenuti, il campione di pugile che fece sognare l’Italia intera. I due si sposarono in seconde nozze, nel 1998. Un matrimonio piuttosto recente, dunque, che però portava dietro un amore nato molto molto tempo prima.

Ma come è nata, allora, la storia tra la moglie di Nino Benvenuti, e il campione olimpico del 1960 a Roma? I due si conobbero più di trent’anni prima del loro matrimonio, che per Nino rappresentava le seconde nozze. Era infatti il 1967 e Nadia Bertorello era Miss Emilia.

Il pugile aveva 29 anni e da poco aveva vinto il mondiale dei pesi medi. Lei, invece, ne aveva dieci in meno ed era bellissima, bionda e nel fiore dei suoi anni. Tra i due scoppiò subito l’amore: un amore profondo, nato però nel “peccato”. Lui era infatti sposato già con Giuliana Fonzari, con la quale aveva avuto tre figli. Proprio il pensiero della famiglia a casa lo fece desistere e tornare con la moglie, dai figli, nonostante dall’amore con Nadia fosse nata una bambina, Nathalie, che lui inizialmente non riconobbe.

Furono proprio quell’Italia moralista, la stampa e i suoi sostenitori a fargli cambiare idea, e a decidere di mettere al primo posto la famiglia e non quell’amore folle che era scoppiato. “Essere un campione significava anche essere un marito esemplare, pena perdere il mio pubblico” spiegò al Corriere diverso tempo dopo. Per questo non visse il suo amore con Nadia, che rincontrò però trent’anni dopo.

Nadia Bertorello, moglie di Nino Benvenuti: le nozze nel 1998

Nino Benvenuti, deciso a viversi il suo amore con Nadia Bertorello, decise poi di fare un passo indietro e di tornare a casa: la moglie, Giuliana, minacciava infatti di non fargli vedere più i figli. E nel fratello Nadia scappò in Francia con la bambina, Nathalie, nata dall’amore con il pugile. Dopo essersi separato dalla moglie Giuliana, però, nel 1997 Nino tornò a cercare Nadia Bertorello, entrando a sorpresa nel negozio della sua ex amante. Lì si rincontrarono e fu come se non fosse passato un giorno. I due nel 1998 si sono sposati e hanno vissuto anni felici, fino al 2023, quando la moglie di Nino Benvenuti è morta per una malattia. Il loro matrimonio è durato però vent’anni ed è stata un’unione felice.

