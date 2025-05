La storia d’amore che lega Nadia Bertorello, moglie di Nino Benvenuti, e il campione di pugilato, sembra quella di un film. I due hanno vissuto un amore travagliato che solamente dopo anni ha trovato la sua realizzazione. Lei, bellissima, vinse Miss Emilia nel 1967. Proprio in quell’anno conobbe Nino, che nel 1960 era diventato campione olimpico. Lui era già sposato ma nonostante questo i due si innamorarono perdutamente e misero al mondo una figlia, Nathalie. Lo scandalo fu enorme: in quegli anni, infatti, l’Italia non era ancora abituata ad uno scoop di questo tipo e persino Paolo VI, il Papa di allora, si rifiutò di incontrarlo. Così lui vacillò e rimase insieme alla prima moglie, Giuliana, non vivendosi l’amore con Nadia e per la figlia Nathalie.

Chi sono i figli di Nino Benvenuti/ Stefano morto suicida, Nathalie riconosciuta tardi

Nadia Bertorello, ormai al centro del clamore mediatico dei giornali di allora, decise di scappare in Francia con la bambina, per crescerla lontana da occhi indiscreti. Nino Benvenuti invece continuò a vivere con Giuliana, la prima moglie: ma quando quel matrimonio dal quale erano nati quattro figli naufragò, il pugile tornò proprio da Nadia, nel negozio che lei gestiva. E le dichiarò il suo amore, mai sopito, mai dimenticato.

"Nino Benvenuti, una leggenda italiana": oggi in onda su Rai 2/ Il docufilm racconta la storia del pugile

Nadia Bertorello, la moglie di Nino Benvenuti: la donna scomparsa nel 2023

Nadia Bertorello, la moglie di Nino Benvenuti, più avanti ricordando il secondo incontro con il marito, raccontò: “Entrò ridendo e scherzando, come se non fosse sparito per trent’anni”. Nonostante il dolore, la delusione e l’abbandono, Nadia scoprì di essere ancora innamorata di Nino e lo sposò poco dopo. I due convolarono a nozze nel 1998 e Benvenuti potè anche essere padre di Nathalie, la figlia che non aveva mai conosciuto.

Nadia Bertorello, la moglie di Nino Benvenuti, è morta a Roma nel 2023, due anni fa. Era malata da qualche tempo. Un grande amore quello con Nino Benvenuti, che negli ultimi anni della sua vita ha dovuto vivere senza la donna che negli ultimi vent’anni è stata al suo fianco, riempiendolo d’amore.

Nino Benvenuti, chi è: una carriera di successo nel pugilato/ Morto all'età di 87 anni a Roma