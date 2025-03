Morta a 76 anni, Nadia Cassini ha avuto una lunga vita e una brillante carriera. Quando era ancora molto giovane si era fidanzata con George Simenon, famoso scrittore belga. Poi il matrimonio a soli 20 anni con Igor Cassini Loiewski, il fratello di Oleg, celebre stilista. Purtroppo, però, il matrimonio durò solo quattro anni ma grazie a lui Nadia Cassini aveva debuttato nel mondo del cinema. Fu proprio a Roma che l’attrice ebbe la possibilità di farsi conoscere e far vedere a tutti la sua bellezza.

La prima figlia Kassandra nasce però dall’attore greco Yorgo Voyagis, ma anche con lui il matrimonio è durato come un battito d’ali, con non pochi cavilli a livello legale. Infatti, nel 1988 la bambina fu affidata al padre che per un certo periodo la tenne in custodia. Al contrario di quanto si possa pensare, però, il rapporto tra le due donne è sempre stato idilliaco e le due sono sempre state decisamente unite. Oggi Kassandra ha quarant’anni e ha voluto spendere alcune parole per ricordare la sua adorata mamma. Andiamo a scoprire cos’ha scritto sui social.

Nadia Cassini, la sua vita dopo l’incidente: si era ritirata in Calabria

Kassandra, figlia di Nadia Cassini, ha ricordato così la madre sui suoi profili social: “Riposa in pace mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio. La nostra ultima foto insieme quest’estate. 18 marzo 2025, Reggio Calabria“. Nell’ultimo periodo, l’attrice si era ritirata a vita privata in Calabria, dopo una serie di battaglie che l’hanno messa a dura prova. Tra queste, l’intervento mal riuscito di chirurgia estetica, poi la battaglia contro le droghe e l’alcol. E ancora, quell’incidente stradale che poi l’aveva portata a chiudersi ancora di più in sè stessa.