Chi è Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu: il primo incontro con il cantante dei Ricchi e Poveri ‘grazie’ a Pippo Baudo.

Icona della musica italiana e perno dei Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu ha dedicato praticamente l’intera sua vita artistica alla band che soprattutto negli ultimi anni sta rispolverando le vette del successo sganciando hit e tormentoni. Lui, il ‘biondo’ del gruppo che da decenni regala colonne sonore agli appassionati, ha sempre amato la riservatezza per ciò che riguarda la vita privata mettendo appunto le avventure artistiche al centro della scena. Nonostante tale attenzione, qualcosa siamo in grad di raccontare a proposito della vita sentimentale del cantante. E’ Nadia Cocconcelli la moglie di Angelo Sotgiu; anche lei discreta e soprattutto lontana dalla luce dei riflettori.

Una storia d’amore che dura da sempre, immune a momenti di crisi e battute d’arresto; Nadia Cocconcelli – moglie di Angelo Sotgiu – ha vissuto dalle retrovie le avventure artistiche del cantante che, in rare occasioni, ha messo in luce proprio la forza e bellezza della loro storia d’amore.

Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu: un incontro voluto dal destino e ‘propiziato’ da Pippo Baudo

Una curiosità particolare riguarda il primo incontro tra Angelo Sotgiu e sua moglie Nadia Cocconcelli. Quest’ultima infatti, seppur lontana oggi dallo showbiz, in passato ha avuto modo di primeggiare nel mondo dello spettacolo con sporadiche occasioni tra programmi tv di vario genere. Spicca in particolare uno show del compianto Pippo Baudo; il conduttore la scelse come perno del suo cast e il destino volle che proprio quell’esperienza fosse terreno propizio per la nascita dell’amore tra lei e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri.

Come anticipato, Nadia Cocconcelli – moglie di Angelo Sotgiu – ha poi messo da parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi unicamente alla famiglia e ad altre attività lontane dal mondo dello spettacolo. Con il cantante dei Ricchi e Poveri ha infatti costruito una splendida famiglia: insieme hanno infatti dato alla luce 2 figli, Elena e Davide.