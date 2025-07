Chi è Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: un amore riservato e che dura da quasi mezzo secolo.

La creazione artistica è più semplice quando la fonte d’ispirazione è l’amore che si vive nel quotidiano; lo può certamente confermare Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri che da decenni vive il più puro dei sentimenti al fianco di sua moglie Nadia Cocconcelli. Il cantante – così come la sua dolce metà – ama la riservatezza ed a dispetto della notorietà non ha mai amato le vetrine mediatica in riferimento alla sua vita sentimentale.

Chi è Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati dei Ricchi e poveri/ Perché finì: il presunto tradimento

Proprio per via della grande riservatezza e attenzione alla privacy, in molti tra i fan si chiedono chi è Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu. Il matrimonio tra i due risale al 1983; oltre quarant’anni d’amore scanditi dalla nascita di ben due figli: Elena e Daniele. Forse in pochi sanno che anche la consorte del cantante vanta un passato nel mondo dello spettacolo; poco prima di conoscere il volto dei Ricchi e Poveri primeggiava nel cast di Teatro Music Hall – programma condotto da Pippo Baudo – e pare proprio che sia stata la trasmissione a rendere propizio il loro incontro.

Ricchi e Poveri, qual è la formazione attuale e i più grandi successi/ Da "Che sarà" a "Se m'innamoro"

Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu: la breve parentesi in tv impreziosita dall’incontro con il cantante dei Ricchi e Poveri

Come anticipato, poche dichiarazioni sulla vita sentimentale e riparo totale dalle voci di gossip e dal mare agitato che spesso caratterizza il mondo della cronaca rosa quando al centro dell’interesse mediatico. Angelo Sotgiu in un’intervista del passato ha definito sua moglie Nadia Cocconcelli come “La compagna di una vita”; non servono certo altre parole o interviste prolungate per comprendere il valore del sentimento che li unisce.

Dopo i trascorsi in qualità di ballerina e cantante, Nadia Cocconcelli – moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri – pare si sia dedicata esclusivamente alla famiglia conservando però un piacevole ricordo delle sue esperienze nel mondo dello spettacolo. D’altronde, proprio quel colpo di fulmine in tv è la matrice della splendida famiglia costruita in questi oltre quarant’anni al fianco del cantante.

Perchè Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri/ Il presunto tradimento e le ruggini con Angela Brambati