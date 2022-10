Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu/ Pippo Baudo fece da Cupido e…

Chi è Nadia Cocconcelli, la moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu, componente del famoso gruppo musica de I Ricchi e Poveri insieme a Angela Brambati, Franco Gatti e Marina Occhiena. I due sono felicemente innamorati e sposati dal 1982 e hanno dato alla luce due figli: Elena e Daniele. Volto noto anche nel mondo dello spettacolo, Nadia, è stata scelta da Pippo Baudo per prendere parte a diversi cast come cantante e ballerina. Viene scelta in coppia con la sua gemella Antonella e presero parte ad uno show all’interno del progetto Teatro Music Hall. Fu proprio in questa occasione che la Cocconcelli incontrò la sua dolce metà, Angelo Sotgiu nato in provincia di Sassari il 22 febbraio del 1946. Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono stati insieme per qualche anno, dagli esordi fino a qualche anno dopo il debutto della band. Loro sono stati fidanzati per qualche tempo, ma poi le loro vie sentimentali hanno preso strade diverse, mentre la loro carriera ha viaggiato sullo stesso treno.

Nadia e Angelo sono convolati nozze nel 1982, dopo che lui lasciò Angela Brambati. I due si sono conosciuti grazie alla scelta di Pippo Baudo di prendere Nadia nel suo show. Angelo conquistò la giovane rimanendo con lei supportandosi e amandosi ogni giorno di più sono a pronunciare il fatidico sì. I due, che ad oggi sono più innamorati che mai, hanno dato alla luce due splendidi figli: Elena e Daniele. La coppia, però, tende ad essere molto riservata e a tenere lontano la loro famiglia dai riflettori.

Nadia Cocconcelli e l’incontro con Angelo Sotgiu

Nadia Cocconcelli ha fatto parte del mondo dello spettacolo in qualità di cantante e ballerina insieme alla sua gemella Antonella. Le due furono scelte niente meno che da Pippo Baudo per far parte del progetto Teatro Music Hall, uno spettacolo itinerante in cui si esibirono anche i Ricchi e Poveri. A onor del vero, Nadia e Antonella erano già apparse in tv, all’interno del programma Foto di gruppo, ma erano sempre rimaste piuttosto in disparte. Di sicuro la sua presenza non passò inosservata a Sotgiu, che dopo un lungo fidanzamento le chiese finalmente di diventare sua moglie. Nadia e Angelo, infatti, non si sono mai lasciati e rappresentano una delle coppie più longeve e apprezzate del mondo dello spettacolo.

Benché Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu siano piuttosto riservati circa la loro vita privata, il pubblico si è affezionato profondamente alla loro autenticità. quanto pare Nadia è arrivata nella vita di Angelo dopo che quest’ultimo aveva chiuso la sua storia d’amore con Angela Brambati, anche lei facente parte dei Ricchi e Poveri. In ogni caso, Nadia e Angelo hanno coronato il loro amore mettendo al mondo due figli, ovvero Elena e Daniele. Per quanto riguarda la vita privata della donna, non abbiamo molte informazioni questo perché Nadia è sempre stata una donna molto riservata e sono state davvero pochissime le apparizioni in pubblico.











