Nadia Cocconcelli, moglie Angelo Sotgiu (Ricchi e poveri)/ L’incontro grazie a Pippo

Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu: uniti dal 1982

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu, uno dei componenti del celebre gruppo musicale di successo I Ricchi e Poveri. Per Angelo si tratta della storia più importante della sua vita, anche se in passato il cantante è stato legato sentimentalmente alla collega e cantante del suo stesso gruppo Angela. L’amore tra Nadia e Angelo è stato più forte, visto che i due hanno deciso di sposarsi nel 1982 e da allora non si sono più lasciati. Un grandissimo amore che li ha portati a celebrare 40 anni di matrimonio, un traguardo estremamente importante e significativo.

Una storia d’amore che i due hanno però sempre vissuto ben lontano dal clamore mediatico e dal mondo del gossip. Una scelta che conferma la loro discrezione e riservatezza. I due si sono sposati nel 1982, dopo che Angelo ha concluso la storia d’amore con la collega Angela Brambati.

Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu: l’incontro grazie a Pippo Baudo

In pochi sanno che il primo incontro tra Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu è avvenuto grazie allo zampino di Pippo Baudo. Proprio così, il celebre conduttore italiano decise di prendere Nadia in uno dei suoi programmi televisivi. Galeotto è stato l’incontro tra Nadia e Angelo che da quel momento non si sono più lasciati. Nadia, infatti, ha lavorato per tantissimi anni nel mondo dello spettacolo come ballerina e cantante lavorando spesso in coppia con la sorella gemella Antonella.

Tra i tanti impegni e progetti c’è stato anche il progetto Teatro Music Hall, uno spettacolo itinerante in cui si esibirono anche i Ricchi e Poveri. Prima di quell’esperienza, Nadia aveva partecipato al programma Foto di gruppo. Che dire: un grande amore quello tra Nadia e Angelo da cui sono nati anche splendidi figli: Elena e Daniele di cui si conosce poco essendo molto riservati come i genitori.

