Nadia D’Aguanno/ Video, la 19enne con “Dio è nessuno” a Castrocaro 2020

Nadia D’Aguanno è prona per affrontare il 63esimo Festival di Castrocaro con Dio è nessuno nella sua finale prevista oggi, 27 agosto 2020, con diretta televisiva su Rai 2 e radiofonica su Rai Radio 2. La giovane molisana ha diciannove anni e tra un esame alla Facoltà di Lingue e Letterature moderne presso l’Università di Cassino e qualche presenza social per proporre e diffondere la sua ars canora, è pronta ad affrontare giudizi ed eventuali successi. La ragazza, per quanto giovane, non è novella ai palcoscenici: già presente al 21° festival “Voci D’ Oro” 2018, manifestazione canora che annualmente si svolge a Montecatini Terme, competizione nella quale Nadia D’Aguanno ha lasciato il segno aggiudicandosi il 1° Premio ‘Categoria Interpreti’ e il Premio ‘Vincitore assoluto’, ha bissato nello stesso anno il successo di Montecatini lasciando il segno con l Premio ‘Volto Nuovo’ al Festival canoro ‘La Musica del mare’ 2018. Anche questa manifestazione è spesso trampolino di lancio per giovani musicisti, kermesse che annualmente si tiene presso la prestigiosa location de Le Grazie di Porto Venere. Inoltre, per non farsi mancare nulla, Nadia D’Aguanno ha collezionato, l’anno successivo la selezione alla Finale di ‘A Voice of Europe’ 2019.

Nadia D’Aguanno, con “Dio è nessuno” conquisterà Castrocaro?

‘Dio è nessuno’ è il brano con cui Nadia D’Aguanno si avvicina al Festival di Castrocaro. Può essere l’occasione di avvicinare un’interprete raffinata e impegnata nel sociale, nella riflessione sulle miserie dell’animo umano, sulla solitudine intesa anche come barriera sociale. Un brano dal testo impegnativo per una ragazza che non teme di mettersi in gioco anche personalmente. Nel frattempo, in attesa di salire sul palcoscenico romagnolo, Nadia D’Aguanno si è concessa anche qualche presenza live in alcune situazioni gestite in sicurezza nel rispetto delle norme di prevenzione contro il Coronavirus, come nella contingenza di Hairspray presso Auditorium Unità d’Italia (IS). In una recente intervista su Fatti Italiani Nadia ha dichiarato quanto sia importante, nonostante tutto, nonostante le difficoltà di questi anni, soprattutto di questo ultimo anno, continuare a sognare, anche e soprattutto nelle nuove generazioni, così fragili eppure pronte, così dichiara, a realizzare, lottando sino all’ultima energia, i propri sogni. E se queste sono le premesse, comunque vada durante la finale, crediamo che Nadia D’Aguanno farà parlare di se nel futuro e la sua voce non rimarrà chimera.

Video, Dio è nessuno





